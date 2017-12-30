В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра (ФОТО)

В Екатеринбурге проходит эвакуация сразу в нескольких торговых центрах. Как сообщают очевидцы, людей выводят из ТЦ «Мега», «Гринвич» и «Карнавал». Рядом со зданиями дежурят пожарные машины и «скорая». Причина эвакуации не уточняется, однако в соцсетях активно обсуждается версия об очередной волне ложных минирований в Екатеринбурге.

С учетом предпраздничных дней в торговых центрах сегодня очень много посетителей. Магазины из-за вынужденного простоя терпят убытки.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.12.17

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