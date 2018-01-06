Уголовное дело вместо миллиона: в Екатеринбурге задержан лжеминер, угрожавший взорвать дом

Сотрудники полиции и ФСБ задержали лжетеррориста, который 30 декабря по телефону требовал от МВД перевести на его счет миллион рублей, а в противном случае угрожал взорвать жилой дом на Эльмаше. Об этом рассказал РИА «Новый День» глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Шутником» оказался ранее неоднократно судимый за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинение тяжкого вреда здоровью 42-летний житель Орджоникидзевского района Сергей Ч., известный в определенных кругах по прозвищу Бакса.

«Новый год он начал отмечать за несколько суток до его наступления. Так, 30 декабря он вместе с приятелями распивал спиртное в кафе, где узнал о серии ложных минирований торговых центров и других важных точек. Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, Бакса, как он позднее сам на допросе поведал полицейским, взял чужой телефон и осуществил нелепую задумку. Кода к нему нагрянули сыщики, первоначально фигурант попытался отвести от себя подозрения, указав на владельца мобильника. Однако обвести вокруг пальца оперуполномоченных у него не вышло, пришлось сознаться в содеянном, чтобы не усугублять свою дальнейшую участь. Теперь и без того богатый послужной список статей УК, по которым он судим ранее, пополнился еще одной, причем довольно суровой по мере наказания», – прокомментировал полковник Горелых.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде длительного лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.01.18

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