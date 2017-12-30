Полиция проверяла четыре объекта – в Екатеринбурге торговые центры вернулись к работе после эвакуаций

В Екатеринбурге возобновили работу ТРЦ «Гринвич», «Мега» и «Карнавал», в которых сегодня была проведена массовая эвакуация из-за сообщений о возможном минировании. Из зданий были выведены несколько тысяч людей, проверка объектов на безопасность продолжалась около четырех часов, передает корреспондент РИА «Новый День».

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил агентству, что информационным атакам подверглись 4 объекта. «В их адрес поступили сообщения откровенно криминального характера, игнорировать которые в современных условиях невозможно и недопустимо, так как для системы МВД безопасность граждан всегда была и остается приоритетом в работе. Поэтому прошу граждан отнестись с пониманием к тщательным проверкам полиции, которые были проведены исключительно в интересах населения. Пришлось побеспокоить работников предприятий и посетителей, вывести людей на улицу на безопасное расстояние. В 20.20 по местному времени проверочные мероприятия завершились, объекты возобновили работу в обычном режиме», – сообщил представитель полицейского Главка.

Оперуполномоченные уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками ФСБ уже ведут работу по установлению лжеминеров. «Очевидно, что те, кто стоит за этой акцией, намеревались взять на испуг свердловчан, испортить им предновогоднее настроение и, безусловно, причинить значительный ущерб торговым предприятия. Но отмечу, еще не родился такой чудак, которому бы удалось это сделать. Кто бы за этим ни стоял, в нашей стране или за бугром, за ним или за ними обязательно придут со всеми вытекающими последствиями», – прокомментировал полковник Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 30.12.17

В Екатеринбурге эвакуировали три торговых центра (ФОТО). / Поврежденный взрывом дом в поселке Садовый признали безопасным – жильцы вернулись в квартиры. / В свердловском селе третий день горит склад медицинских отходов (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»