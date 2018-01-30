Больницу в Екатеринбурге «заминировал» бомж-рецидивист

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали человека, который накануне «заминировал» Центральную городскую клиническую больницу № 1. Личность звонившего установили довольно быстро. Как оказалось, это 62-летний неработающий мужчина без определенного места жительства. При этом ранее он был неоднократно судим, причем последний раз – как раз за лжеминирование. В ноябре прошлого года он сообщил о бомбе в больнице, но только в Нижнем Тагиле. Суд назначил ему штраф 10 тысяч рублей.

«Задержанный полностью признался в содеянном. Он пояснил, что прибыл в Екатеринбург в конце прошлого года и бродяжничал. При этом с целью получить ночлег подозреваемый неоднократно вызывал скорую помощь, которая доставляла его в больницы. Через некоторое время его выписывали, и ему вновь приходилось искать прибежище. Накануне задержанный вновь обратился за медицинской помощью. 29 января, узнав, что его собираются выписать, мужчина позвонил и сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве. По его соображениям, это должно было отсрочить его выписку», – сообщили в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу.

Напомним, как писал «Новый День», из медучрждения были эвакуированы 300 человек, пациенты и персонал, взрывотехники осмотрели помещения и прилегающую территорию, но опасных предметов и взрывчатых веществ, к счастью, обнаружено не было. В отношении бомжа-рецидивиста возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса РФ. Максимум, что ему грозит, – 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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