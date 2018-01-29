В Екатеринбурге начинают чинить трубопровод, снабжающий теплом 99 домов

В центре Екатеринбурге сегодня начнется ремонт участка трубопровода диаметром 500 мм, который снабжает горячей водой и отоплением 99 домов на улицах Луначарского, Шарташской, Короленко и Шевченко. Отключения ресурсов не будет. ГВС будет организовано по обратному трубопроводу, а отопление – по затухающей схеме.

«Специалисты ЕТК приложат все усилия, чтобы завершить ремонт в кратчайшие сроки. На месте повреждения будут работать три аварийные бригады (15 человек ) и шесть единиц специализированной техники. Учитывая, что температура наружного воздуха составляет -10 градусов, температура в жилых помещениях при данных параметрах теплоснабжения не опустится ниже нормы», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

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