Энергетики закончили ремонт трубы с горячей водой в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге рано утром завершились работы на улице Шевченко, где устраняли повреждение трубопровода с горячей водой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ЕТК, теплоснабжение и подачу горячей воды по обычной схеме возобновили в 04:25 утра. Напомним, повреждение участка было обнаружено на прошлой неделе, энергетики дождались, когда морозы отступят и приступили к ремонту, который фактически закончился в 01:25.

«Учитывая, что температура наружного воздуха -10 градусов, температура в жилых помещениях не опускалась ниже нормы», – сказали в пресс-службе ЕТК.

Екатеринбург, служба информации

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