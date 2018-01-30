Строительство второй ветки метрополитена может начаться с ЖБИ

Администрация Екатеринбурга рассматривает вариант строительства второй ветки метрополитена с микрорайона ЖБИ, а не с ВИЗа, как предполагалось ранее. Об этом сообщил в эфире программы «Открытая студия» вице-мэр по строительству Алексей Белышев.

По словам чиновника, вторая и третья ветки метро заложены в Генплане и будут построены в любом случае – даже если Екатеринбург не получит выставку «Экспо-2025». Но назвать сроки реализации этих проектов в мэрии по-прежнему затрудняются, так как требуются большие финансовые вложения. Кроме того, специалисты до сих пор ищут подходящую транспортную модель для развития городской подземки.

«Мы считаем, что необязательно строить ветку снизу до центра (то есть с ВИЗа до площади 1905 года, – прим. ред.). Более важно обратное направление, с ЖБИ гораздо сложнее выехать, чем с ВИЗа. Тем более, сегодня есть новая улица Татищева, есть обособленная трамвайная линия, которая может обеспечить быструю доставку пассажиров», – отметил Алексей Белышев.

Ранее городские власти подчеркивали, что решение по метро будет принято в лучшем случае после завершения проектировки района «Экспо-сити» на ВИЗе. А реализация этого проекта зависит от того, получит ли Екатеринбург выставку «Экспо-2025». На итоговой пресс-конференции глава администрации Александр Якоб заявил, что городу сложно найти инвесторов для второй ветки метро, поскольку нет гарантий возврата вложенных средств. Тем не менее, мэрия не исключает переговоры о государственно-частном партнерстве в этом вопросе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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