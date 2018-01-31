Две трети опрошенных свердловчан не знают, что можно и чего нельзя коллекторам

Только 35,5% свердловчан, опрошенных специалистами Роспотребнадзора, смогли ответить, как ограничиваются полномочия коллекторских агентств. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ведомства.

Вызывают сложности у жителей региона и другие вопросы на финансовые темы. Например, как и в прошлом году, затруднения респондентов вызвали вопросы страхования при кредитовании. Так, 46% респондентов назвали обязательным при получении кредита страхование жизни и здоровья, 21% затруднились ответить на вопрос про виды обязательного страхования, предусмотренного законом при получении кредита, и только 33% опрошенных указали, что обязательным является страхование заложенного имущества, страхование недвижимого имущества при ипотеке.

Сложным для потребителей вновь оказался вопрос о размере максимальной компенсации по вкладу, гарантированной государством (29,5% правильных ответов).

В Роспотребнадзоре отмечают, что более половины из 3621 опрошенного – активные пользователи услуг, которые предоставляют банки, микрофинансовые организации, ломбарды. Однако для грамотного финансового поведения 40% участников анкетирования не хватает специальных знаний, при этом более половины опрошенных (60%) проголосовали за введение в школе дополнительного предмета по финансовой грамотности.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 31.01.18

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