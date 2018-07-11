Следователи ищут коллекторов, которые угрожают многодетной семье из Екатеринбурга

В уральской столице следователи СКР проводят доследственную проверку по факту угроз, поступивших в адрес многодетной семьи, задолжавшей по кредиту.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, в начале июля 2018 года в адрес жительницы города Екатеринбурга, на её странице в социальной сети, от неустановленных лиц поступили угрозы, связанные с наличием у ее мужа просроченного долга по кредитному договору. В семье воспитываются трое малолетних детей, правоохранители посчитали, что могут пострадать их интересы, поэтому следственный отдел СК России Свердловской области по Чкаловскому району Екатеринбурга организовал доследственную проверку.

Предварительно установлено, что в 2013 и 2014 годах муж женщины, в адрес которой поступили угрозы, взял кредиты в одном из банков, однако, потеряв работу, не смог платить по кредитным договорам. Для решения своих проблем банковская организация передала право требования долга иным лицам – коллекторам.

«В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление лиц, от которых поступили угрозы, и дачи их действиям жёсткой и принципиальной правовой оценки», – говорится в официальном сообщении. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Екатеринбург, служба информации

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