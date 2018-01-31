В Екатеринбурге 34 избирательных участка останутся без видеонаблюдения

В мэрии Екатеринбурга обсудили организацию видеотрансляции с избирательных участков в день выборов президента России. В этом году камерами будут оснащены более чем 90% УИК – 518 участков из 552. Также система видеонаблюдения появится в 7 территориальных комиссиях, где будет происходить подсчет голосов вечером 18 марта. Большинство зданий и помещений для голосования уже прошли проверку на техническую готовность. В ряде случаев монтаж камер в помещениях для участковых комиссий уже завершен, сообщили в пресс-службе горизбиркома. На совещании также было отмечено, что на предстоящих выборах планируется повысить качество трансляций.

Как пояснил глава горизбиркома Илья Захаров, камеры не предусмотрены на 23 временных участках, которые будут работать в день голосования в СИЗО, больницах и на вокзалах. Небольшая часть УИК в отдаленных районах города тоже останется без видеонаблюдения из-за технических трудностей – не везде есть стабильный Интернет для трансляций и возможность установки камер.

Добавим, что с помощью видеонаблюдения на участках любой человек может отслеживать ход голосования в режиме онлайн. Кроме того, видеозаписи хранятся после проведения выборов и могут быть использованы для фиксации правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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