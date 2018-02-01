Скандал в школе под Режом: учительница отобрала грамоту у четвероклассницы, не сдавшей 300 рублей (СКРИН)

В Свердловской области – очередной скандал в школе. В селе Глинском Режевского района учительница отобрала у 4-классницы грамоту за то, что родители девочки не сдали 300 рублей на нужды класса. Педагог объяснила, что в школе не хватает бумаги. В образовательном учреждении говорят, что учитель получил выговор. Но ситуацией теперь займется депутат Госдумы.

Об истории в школе села Глинского Режевского района написал на своей странице в соцсети депутат Госдумы Дмитрий Ионин. К нему обратились родители 4-классницы, которую учительница публично унизила на глазах у всего класса.

Как рассказывают родители, перед Новым годом учительница вручала учащимся четвертого класса магнитики и брелки. Дойдя до девочки, подарок ей вручать отказалась. Ребенку педагог заявила, что она не сдала 300 рублей на нужды класса, а потому подарок не получит. Затем учительница раздавала грамоты, «распечатанные на оранжевых листах формата А4», и ученице сначала вручили лист. Но затем педагог попросила вернуть грамоту.

«Я распечатала и на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту», – цитируют слова учителя родители.

Девочка подумала, что учитель шутит и убрала грамоту в портфель. Но педагога это не остановило, и лист бумаги у девочки отобрали. Родители пишут, что у девочки глубокая травма и она теперь вынуждена посещать психолога.

Депутат Дмитрий Ионин сообщил, что сегодня находится с рабочей поездкой в Режевском районе и обязательно заедет в школу Глинского, чтобы разобраться с ситуацией.

«Родители с девочкой сегодня в очередной раз поедут к психологу, а затем мы договорились встретиться и поговорить, – рассказал «Новому Дню» Дмитрий Ионин. Также депутат пообещал купить для школы бумаги, «раз уж ее так не хватает».

«А вот директора ждет непростой разговор об учительнице, которая, при всем классе, позволяет себе ломать психику ребенка! Тем более родители рассказывают, что это далеко не первый случай. В ноябре похожий случай произошел с другой девочкой из этого класса. Не можешь работать с детьми и тебе важнее 300 рублей?! Ты явно трудишься не в том месте. Директору, которая ограничилась привлечением учительницы к дисциплинарной ответственности, придется принимать более серьезные меры, иначе будем разбираться в других инстанция», – продолжает депутат.

В сельской школе уверяют, что все было не совсем так, как пишут родители. И учителю был сделан выговор.

«Но подробнее знает только директор, ее сейчас нет», – сообщил сотрудник школы по телефону, не представившись.

«Новый День» будет следить за развитием ситуации.

Напомним, в последнее время скандалы в школах Свердловской области происходят постоянно. Самый последний прогремел в Екатеринбурге, где подростка не пускали обедать в школьную столовую, поскольку он приносил еду из дома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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