Учительницу, отобравшую у ребенка грамоту в селе Глинском, могут отстранить от работы

Учительницу из школы села Глинского могут отстранить от работы с 4-м классом, в котором произошел инцидент, либо вообще отстранить от работы в школе. Обсудить эти варианты и принять решение должно руководство школы, о чем обещали сообщить депутату Госдумы Дмитрию Ионину.

Напомним, сегодня утром Ионин рассказал об очередном скандале в свердловской школе. Как рассказывают родители 4-классницы, перед Новым годом учительница вручала учащимся четвертого класса магнитики и брелки. Дойдя до девочки, подарок ей вручать отказалась. Ребенку педагог заявила, что она не сдала 300 рублей на нужды класса, а потому подарка не получит. Затем учительница раздавала грамоты, «распечатанные на оранжевых листах формата А4», и ученице сначала вручили лист. Но затем педагог попросила вернуть грамоту.

«Я распечатала и на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту», – цитируют слова учителя родители.

Девочка подумала, что учитель шутит и убрала грамоту в портфель. Но педагога это не остановило, и лист бумаги у девочки отобрали. Родители пишут, что у девочки глубокая травма и она теперь вынуждена посещать психолога.

Депутат Дмитрий Ионин сегодня посетил школу Глинского, правда, встретиться с директором ему не удалось. Якобы руководитель уехал в Екатеринбург (утром по телефону «Новому Дню» в школе сообщили то же самое). Однако заместитель директора, по совместительству депутат местной думы Алексей Копылов обещал, что руководство разберется в ситуации и примет решение.

«Директор, после поднявшегося скандала, уехала сегодня в Екатеринбург. Мы общались с ее заместителем, по совместительству депутатом местной думы, Алексеем Копыловым. Он признал, что нарушения со стороны педагога были, за что та была привлечена к дисциплинарной ответственности. Со своей стороны заметил, что это уже второй подобный инцидент в этом классе с начала учебного года. Потребовал от руководства школы решить вопрос с тем, чтобы провинившийся педагог больше не работал с этим классом. И вообще, не факт что человеку, позволяющему себе такое обращение с детьми, стоит дальше работать в профессии. Замдиректора обещал вместе с руководством принять решение в ближайшее время и проинформировать меня. Впрочем, учитывая резонанс этой истории, вряд ли у них есть выбор», – написал в фейсбуке Дмитрий Ионин.

Также депутат сообщил, что ситуацию взял на контроль уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Напомним, в последнее время скандалы в школах Свердловской области происходят постоянно. Самый последний прогремел в Екатеринбурге, где подростка не пускали обедать в школьную столовую, поскольку он приносил еду из дома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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