Учитель села Глинского отрицает, что забрала у 4-классницы приз и грамоту из-за отсутствия денег

Прокуратура провела проверку в школе села Глинского, где перед Новым годом учительница отобрала у четвероклассницы грамоту, поскольку родители не сдали деньги на нужды класса. Классный руководитель отрицает, что отобрала грамоту из-за денег – она уверяет, что хотела исправить ошибку. В самой школе были выявлены нарушения принципа бесплатности общего образования, за что представление получил местный начальник управления образования. Директору школы №23 сделали замечание.

Напомним, в начале февраля депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал об очередном скандале в свердловской школе. По словам родителей 4-классницы школы №23 в селе Глинском, перед Новым годом учительница вручала учащимся четвертого класса магнитики и брелки. Дойдя до девочки, подарок ей вручать отказалась. Ребенку педагог заявила, что она не сдала 300 рублей на нужды класса, а потому подарка не получит. Затем учительница раздавала грамоты, «распечатанные на оранжевых листах формата А4», и ученице сначала вручили лист. Но затем педагог попросила вернуть грамоту.

«Я распечатала и на тебя тоже грамоту, а ты не сдала на нужды класса, почему я должна тебе давать ее за счет сданных денег другими детьми? Сдай обратно грамоту», – цитируют слова учителя родители.

Девочка подумала, что учитель шутит и убрала грамоту в портфель. Но педагога это не остановило, и лист бумаги у девочки отобрали. Родители пишут, что у девочки глубокая травма и она теперь вынуждена посещать психолога.

По данному факту Режевская городская прокуратура провела проверку. Классный руководитель 4 класса, где учится девочка, на опросе отрицала, что забрала грамоту из-за денег. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, учительница заявила, что при подготовке грамоты для одной из учениц ею была допущена описка и в грамоте указано «За отличную учебу», что не соответствовало действительности. Чтобы устранить описку, она взяла обратно грамоту у девочки и сразу же распечатала и отдала ей новую грамоту с указанием «За примерное поведение, внимание и сосредоточенность на уроках». При этом мама ребенка пояснила, что другую грамоту ее дочери вручили уже после празднования Нового года. За такое поведение, по данным прокуратуры, учителю еще в январе сделали выговор.

«Кроме того, сотрудники прокуратуры опросили родителей учеников. Они пояснили, что ежегодно в начале учебного года родительский комитет собирает 300 рублей с родителей каждого ученика. Эти средства идут на приобретение канцелярских товаров, призов, грамот. За приобретенные товары представители родительского комитета отчитывались на родительских собраниях перед остальными родителями. Установлено, что мама девочки, у которой забрали грамоту, денежные средства на нужды класса в 2017/2018 учебном году не сдавала. Также родители учащихся пояснили, что сотрудники школы № 23 родителям предложили приобрести самостоятельно рабочие тетради либо принять решение об обучении детей только по учебникам», – сообщает прокуратура.

Соответственно, прокуратурой выявлен факт нарушения принципа бесплатности общего образования. Поэтому прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес начальника управления образования администрации Режевского городского. А директор школы № 23 была привлечена к дисциплинарной ответственности – ей сделали замечание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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