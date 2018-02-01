В Екатеринбурге водитель трамвая отобрала у ребенка школьный портфель и уехала

В Екатеринбурге произошел очередной конфликт с участием сотрудников муниципального транспорта. Водителю трамвая показалось, что на улице хулиганят дети. Она остановила транспорт, отобрала у ребенка портфель, села в трамвай и уехала.

Об этой дикой истории корреспонденту РИА «Новый День» рассказала мама восьмилетнего ребенка Татьяна. По ее словам, вчера, когда она вернулась домой, встретила заплаканного сына. Сквозь слезы мальчик рассказал, что он лишился портфеля, «забрала тетенька из трамвая». «Он и его приятель стояли около остановки «Дворец спорта». Кто-то кинул на рельсы снежный ком. Подъехал 32-й трамвай. Водитель, видимо, подумала, что ребята хулиганили. Вышла, сказала: «Ну, раз вы играете, я с вами тоже поиграю». Забрала у сына портфель, села в трамвай и уехала. Как вообще такое возможно? Это вообще грабеж», – описала женщина. Мальчик после случившегося еще какое-то время ходил по улице и искал портфель – думал, может, водитель трамвая его по дороге выбросила.

«Ребенок проплакал пять часов. Утром пошел в школу без домашнего задания, без учебников», – добавила Татьяна. В портфеле, по счастью, не было ни телефона, ни кошелька, ни ключей. Но и потеря школьных принадлежностей посреди учебного года – это проблема. Тетради, ручки, линейки женщина успела купить вчера, ушло больше тысячи рублей. Рюкзак пока взяли у знакомых. Что делать с учебниками, неясно, некоторые они заказывали в Санкт-Петербурге и их приобрести снова затруднительно. А главное – женщина не понимает, как взрослый человек мог отобрать у второклашки рюкзак и просто с ним исчезнуть? «Сын говорит, они ничего на рельсы не клали. Ну а даже если бы и это были они? Ей кто дал право такое? Он не десятиклассник, он второклассник, ему недавно только 8 лет исполнилось», – поделилась екатеринбурженка.

Татьяна написала заявление в полицию. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили эту информацию, заявление принято и зарегистрировано. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Редакция пыталась связаться с заместителем гендиректора ЕМУП «ТТУ» Александром Серебренниковым, однако дозвониться до него не удалось. Если в муниципальном предприятии будут готовы объяснить действия своего сотрудника – мы с удовольствием их выслушаем.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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