Спустя сутки маме второклассника из ТТУ передали рюкзак: теперь ей грозит административка

История с учеником начальной школы, чей рюкзак оказался у вагоновожатой, закончилась невероятным образом. Маме мальчика выпишут штраф за ненадлежащее воспитание сына, а к сотруднице ТТУ у полиции нет никаких претензий. Женщина не хотела ничего красть, она просто хотела повоспитывать чужого ребенка.

Накануне ближе к вечеру из ЕМУП ТТУ в полицию передали рюкзак второклассника, который забрала вагоновожатая. Инцидент произошел 31 января около трех часов дня. В полицию имущество семьи сотрудник муниципального предприятия отнесла после 6 вечера 1 февраля – после того, как об этом случае написали многие региональные СМИ, а мама мальчика подала заявление в полицию. Перед женщиной до сих пор никто не извинился – более того, она оказалась единственной виноватой.

Вчера, напомним, женщина описывала произошедшее со слов сына – якобы водителю трамвая показалось, что на улице хулиганят дети, кидают снег на рельсы. Она остановила транспорт, отобрала у ребенка портфель, села в трамвай и уехала. «Сын говорит, они ничего на рельсы не клали. Ну а даже если бы и это были они? Ей кто дал право такое?» – делилась екатеринбурженка.

Чуть позже другую версию предоставили в пресс-службе администрации города: «Ехал трамвай. На пути дрались или играли дети. Водитель был вынужден остановить трамвай, сделать замечание детям. Они убежали, но портфель остался лежать. Первая реакция водителя – не оставлять портфель, когда дети его бросили. Забрала с собой. Благодаря вагоновожатой он остался в сохранности». Почему женщина не отдала чужое имущество в полицию сразу или в депо ТТУ, осталось не ясным.

В ЕМУП ТТУ уточнить информацию не удалось и сегодня – замдиректора Александр Серебренников отказался комментировать произошедшее, сославшись на запрет полиции.

А в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу объяснение дали. Там рассказали, что маму ребенка привлекут к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», ребенок создавал опасность для себя и окружающих (то есть, видимо, на самом деле играл на рельсах). К вагоновожатой никаких претензий нет, сутки держать у себя чужое имущество ей полицейские разрешили. «В ее действиях не усматривается признаков противоправного деяния, она не имела намерения присваивать себе имущество. Она забрала рюкзак, чтобы мама ребенка обратилась в ТТУ, чтобы ей рассказать о поведении сына", – прокомментировали в пресс-группе УМВД. Кто наделил постороннего человека правом воспитывать чужих детей, остается непонятным.

Татьяна, мама второклассника, сегодня утром забрала рюкзак. С ее восьмилетним сыном около полутора часов беседовали в полиции. «Его заставили подписать бумажку, что он не состоит на учете нарколога и психиатра. Я проконсультировалась с юристом – он подтвердил, ребенок не должен ничего подписывать. Я его законный представитель. Нашу семью, скорее всего, поставят на учет – потому что ребенок был один, а я должна его везде за ручку водить», – добавила женщина. «Новый День» продолжит следить за развитием событий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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