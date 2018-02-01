«Родители не разобрались в ситуации»: в администрации Екатеринбурга прокомментировали инцидент с вагоновожатой

В администрации Екатеринбурга представили свое видение инцидента с вагоновожатой, забравшей портфель у ребенка. Там уже нашли водителя трамвая, которая рассказала, что это родители не разобрались в ситуации. В полиции матери школьника представили иную картину.

Напомним, РИА «Новый День» сегодня рассказывало о странной ситуации. По словам мамы второклассника, ее ребенок вернулся домой в слезах и без портфеля. Водителю трамвая показалось, что на улице хулиганят дети – кладут снег на рельсы. Она остановила транспорт, отобрала у ребенка портфель, села в трамвай и уехала. Мама пострадавшего ребенка Татьяна написала заявление в полицию.

История вызвала резонанс и разошлась по соцсетям. Одному из тех, кто репостнул текст, позицию мэрии представил пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов – строго в личной переписке, но с уточнением, что это официальная позиция, которую наша редакция может публиковать. «Родители не разобрались в ситуации. Ехал трамвай. На пути дрались или играли дети. Водитель был вынужден остановить трамвай, сделать замечание детям. Они убежали, но портфель остался лежать. Первая реакция водителя – не оставлять портфель, когда дети его бросили. Забрала с собой. Благодаря вагоновожатой он остался в сохранности. Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы, водитель пояснил им всю суть произошедшего», – заявил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов. Почему женщина забрала портфель себе, а не отдала в полицию, осталось непонятным.

Между тем, и маму, и самого мальчика уже приглашали в отделение полиции. «Сегодня около двух часов давали пояснения, точнее, сын рассказывал. В полиции мне сказали, что они уже нашли вагоновожатого. Она дала пояснение, что дети хулиганили и она забрала рюкзак, чтобы я к ним пришла и она мне все это высказала», – отметила Татьяна. Из ТТУ ей так никто не позвонил, рюкзак с учебниками все еще не вернули. А женщине уже намекнули, что и ее могут наказать – за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей: восьмилетний ребенок на улице был один.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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