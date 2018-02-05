Готовьте минимум 100 тысяч: цены на летний отдых выросли на 10-15%

Эксперты туррынка отмечают рост цен на летний отдых в этом году: Турция «подросла» на 10-15%, российский юг по скромным оценкам – минимум на 5%. Средняя стоимость недельного отдыха в разгар сезона с вылетом из Екатеринбурга будет колебаться от 42 до 49 тысяч рублей, в зависимости от выбранного курорта. При этом по акциям раннего бронирования спрос небывалый – по сравнению с прошлым январем продажи выросли почти в 2 раза.

«Цены на отдых по сравнению с прошлым годом растут. Осенью в России подорожал авиакеросин, а отели к лету проводят индексацию цен на 4-5%, хотя есть и те, кто больше поднял цены. Все это не могло не сказаться на конечной стоимости туров, – рассказал сегодня на открытии регионального туристического форума в Екатеринбурге заместитель гендиректора оператора «НТК Интурист» Сергей Толчин. – Что касается выездного туризма, то там тоже будет подорожание. Та же Турция в прошлом году впервые после перерыва была на российском рынке и была политика агрессивного маркетинга, отельеры предлагали хорошие скидки, на чартеры в сезон были субсидии. В этом году такого не будет. В итоге цена вырастет не 10-15%».

На уральском рынке Турция станет самым популярным из зарубежных направлений, – считает исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Если не брать в расчет возможное открытие Египта, то самой популярной будет Турция. Кроме круглогодичных Стамбула и Антальи, будут вылеты в Даламан и Бодрум. Неплохо идет бронирование по югу России. Видим более активные, чем в прошлом году, продажи курортов Болгарии, грузинского Батуми, – отметил Мальцев. – Небольшое падение спроса летом будет на ОАЭ и китайский Хайнань».

По подсчетам УАТ, средняя стоимость недельного тура с вылетом из Екатеринбурга составит 42-45 тысяч рублей на человека на юг России, 47-49 тысяч – на зарубежные морские курорты.

Несмотря на то, что отдохнуть дешевле чем за 100 тысяч на двоих вряд ли получится, турагенты говорят о росте продаж по раннему бронированию.

«Мы наблюдали всплеск спроса в январе – в 1,8-2 раза выросли продажи по сравнению с январем прошлого года. И мы пока не видим предпосылок к снижению спроса в феврале-марте», – прокомментировал на пресс-конференции в честь открытия форума председатель правления «Союз туристических агентств», генеральный директор сети турагентства «Сеть Магазинов Горящих Путевок» Сергей Агафонов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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