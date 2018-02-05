Туроператоры нашли на лето замену обанкротившейся «ВИМ-Авиа»

Авиакомпанию «ВИМ-Авиа», которая с большим скандалом и потерями для рынка обанкротилась в прошлом году, этим летом заменят в основном региональные и чартерные авиакомпании. Внутри России полетят «Ямал», Red Wings и Nord Star. На зарубежные курорты – иностранные перевозчики.

Напомним, проблемы у «ВИМ-Авиа» возникли еще в июне 2017 года, когда одна за другой стали отменяться чартерные цепочки на российский юг, в Турцию, Болгарию. Окончательно авиакомпания остановила чартерные рейсы 25 сентября. На тот момент билеты перевозчика приобрели почти 200 тысяч пассажиров, а за рубежом оказались почти 39 тысяч туристов, которые должны были лететь самолетами «ВИМ-Авиа». Проблему вывоза пассажиров решал Минтранс.

Многие туроператоры в летний сезон-2017 были вынуждены экстренно пересаживать своих туристов на самолеты других авиакомпаний. Едва ли не больше остальных тогда пострадал «НТК Интурист», который на «ВИМ-Авиа» строил свои полетные программы и внутри России, и за границу. Но за год туроператор нашел замену одного из основных своих перевозчиков. Как рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель гендиректора «НТК Интурист» Сергей Толчин, внутри России планируется задействовать борта авиакомпаний «Ямал», Red Wings и Nord Star. На международных направлениях будут привлекать иностранцев: Atlas Global, Turkish Airlines и Bulgaria Air.

«Конечно, дополнительно будут привлекаться и другие авиакомпании. Но о фрахтовании речь идет именно с этими перевозчиками», – добавил Толчин.

Отметим, что другие туроператоры после краха «ВИМ-Авиа» все больше стараются переводить основные полетные программы на «собственные» крылья – приобретают авиакомпании, формируют свой флот. Сергей Толчин рассказал, что «Интурист» сейчас идет по тому же пути – уже заключен договор с неким перевозчиком, который будет собственным перевозчиком оператора. Но называть компанию, о которой идет речь, спикер отказался.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.02.18

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