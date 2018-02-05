РПЦ, проиграв два суда, снова пытается забрать здания колледжей в Екатеринбурге

Екатеринбургская Епархия продолжает добиваться безвозмездной передачи в свою собственность помещений трех колледжей, расположенных в центре. Ранее представители Церкви уже проиграли дело в Арбитражном суде Свердловской области, а затем и в 17-м апелляционном суде в Перми. Теперь Епархия направила кассационную жалобу в арбитражный суд Уральского округа, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, РПЦ требует вернуть здания на проспекте Ленина, 13, а также на улице Декабристов, 58 и 83 на том основании, что ранее они принадлежали религиозной организации. Сейчас в этих зданиях располагаются учебные заведения: Екатеринбургский монтажный колледж, Екатеринбургский экономико-технологический колледж и Свердловский мужской хоровой колледж.

Министерство госимущества Свердловской области и представители колледжей выступили резко против передачи классов Екатеринбургской епархии. Их позицию дважды поддержал арбитраж. Однако Церковь поддала новую апелляцию. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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