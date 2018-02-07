В списке ностальгирующих бизнесменов Бориса Титова оказался один из Капчуков

В список скрывающихся за рубежом предпринимателей, которые хотели бы вернуться в Россию, попал екатеринбуржец Капчук.

Список беглых бизнесменов передал в администрацию президента бизнес-омбудсмен Борис Титов, который сам является кандидатом в президенты. По сообщению РИА «Новости», в списке 17 имен, в том числе – уралец Сергей Капчук. По данным «Ведомостей», в списке действительно фигурирует Капчук, но не Сергей, а Константин.

Напомним, братья-близнецы Сергей и Константин Капчуки более 10 лет назад стали фигурантами громкого уголовного дела. Дело братьев было связано с покупкой за казенный счет квартиры в Москве стоимостью 2 млрд неденоминированных рублей. Средства на покупку недвижимости выделило ОАО «Свердловская железная дорога» в счет погашения своих будущих платежей в бюджет Свердловской области по налогу на имущество. Деньги были перечислены на счет фирмы Константина Капчука, после чего квартира была оформлена на супругу Сергея и продана. Однако приговор вынесли только в отношении Константина, Сергей скрылся за границей и был объявлен в розыск. Сведения о судьбе Константина после отбытия срока разнятся: кто-то говорит, что он уехал за границу, кто-то – что он живет в России.

Добавим, что в 2015 году Сергей Капчук, который последние несколько лет прожил в Лондоне, неожиданно выразил желание вернуться на родину. О своем намерении Капчук рассказал корреспонденту программы «Вести». По словам беглеца, он с юных лет был намерен связать свою жизнь с Россией, и все его знания и умения могут быть востребованы на родине.

Москва, Лондон, Екатеринбург, служба информации

Москва, Лондон, Екатеринбург. Другие новости 07.02.18

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