«В 90-х мы спасали Россию и Ельцина пять раз», – Жириновский потребовал дополнить информацию в музее Ельцин-центра (ВИДЕО)

Эстафету предвыборных поездок на Урал от коммуниста Павла Грудинина принял либерал-демократ Владимир Жириновский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», центральным пунктом поездки стало посещение музея первого президента в Ельцин-центре. Начало экскурсии кандидата и его свиты по музею омрачилось легкой потасовкой тележурналистов и музейной охраны у входа на экспозицию. Пройти удалось только трем операторам федеральных каналов, а также «пишущим» журналистам с айфонами и айпадами. Пресс-секретарь Ельцин-центра Елена Волкова пояснила, что музей не предназначен для политической агитации, поэтому вправе ограничивать проход лиц с профессиональной аппаратурой. Не помогло даже личное вмешательство Владимира Вольфовича, который категорично заявил, что он – «против любого ущемления свободы слова»: многие операторы остались ждать политика у выхода из музея, а некоторым журналистам пришлось покупать билеты, как рядовым посетителям.

Экскурсовода Владимир Жириновский слушал не слишком внимательно, постоянно вставляя ремарки от первого лица, вроде: «Вот у меня было 26 ваучеров, а потом не осталось ни ваучеров, ни денег!», или «Это радиола «Спинола», у меня такой не было, она только у богатых была». Но главным лейтмотивом прогулки по музею стала фраза «здесь совершенно не отражена моя роль в этих событиях, мы поможем вам с материалами, они все есть в архивах Первого канала!».

Жириновский в Ельцин-центре

По мнению Владимира Вольфовича, в 90-х он спасал Россию и Ельцина, по меньшей мере, пять раз, из которых самые знаковые – два. Первое – это принятие ельцинской Конституции. «Все были против, и только мне на совещании в Кремле дали слово. Тогда я и ЛДПР одни выступили в поддержку этого документа. В декабре 1993 года ее вся страна утвердила. Здесь упоминания об этом нет!» – вспомнил он. Другой своей заслугой Жириновский считает то, что Ельцин смог уйти «без позора», то есть – без импичмента, для чего понабились голоса ЛДПР. «В отставку отправляют только плохих людей», – разъяснил Жириновский, после чего довольно неожиданно заявил, что особенно плохим Ельцина не считает, за исключением того, что он допустил развал СССР. В «шоковой терапии» с отпуском цен, считает Владимир Вольфович, виноват лично Гайдар, а не Ельцин. В целом же Жириновский отнесся к музею первого президента благосклонно, лишь несколько раз напомнив, что в нем надо дополнить экспозицию, рассказав о его, Жириновского, выдающейся роли в истории.

Напомним, ранее Владимир Вольфович резко отрицательно оценил деятельность первого президента в прессе, заявив, что «с Ельциным связаны только отрицательные моменты, нет ни одного положительного. Начиная с таких преступлений, как беловежские соглашения, когда он с Шушкевичем и Кравчуком расчленил СССР, шоковых реформ Гайдара, на которые он дал добро, залоговых аукционах, на которых мафия раскупила всю советскую промышленность, войны на Кавказе и заканчивая предательством интересов России на Западе, фальсификацией выборов 1996 года, алкоголизмом и всеми его позорными проявлениями».

Видео в ближайшее время на канале агентства.

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