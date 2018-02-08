Минспорта РФ поведет в суд «Синару» из-за претензий по Центральному стадиону

Министерство спорта РФ подало иск в Арбитражный суд Свердловской области и в Арбитражный суд Москвы к застройщику «Екатеринбург-Арены». Напомним, работами занимается «Синара-девелопмент» Дмитрия Пумпянского. В качестве третьих лиц в иске, отправленном в столичный АС, указаны генеральный заказчик строительства ФГУП «Спорт-инжиниринг» и компания, которая занимается мониторингом хода работ на стадионах для соблюдения требований ФИФА, АНО «Арена-2018». О сути претензий пока не сообщается, предположительно, речь идет о нарушении сроков сдачи некоторых видов работ. РИА «Новый День» обратился за комментариями в пресс-службу «Синары», там обещали прокомментировать ситуацию позже.

Отметим, что Минспорта РФ подало иски также в адрес других подрядчиков, которые заняты строительством арен Чемпионата мира по футболу – 2018. Это «Стройтрансгаз», которое входит в состав Volga Group Геннадия Тимченко и возводит стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде, ПСО «Казань» бизнесмена Равиль Зиганшина, которое строит арены в Саранске и Самаре, а также «Крокус Интернешнл», входящее в Crocus Group Араза Агаларова и занятое подготовкой спортивных комплексов в Ростове-на-Дону и Калининграде.

Екатеринбург, служба информации

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