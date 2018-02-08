В «Синаре» говорят, что не нарушали сроки строительства Центрального стадиона

В «Синара-девелопмент» прокомментировали подачу иска в адрес компании от Министерства спорта РФ. Застройщики отмечают, что заявления не видели. «Прокомментировать основания заявленных требований не представляется возможным», – сообщили РИА «Новый День» в центре общественных связей группы «Синара».

Однако там отмечают, что сроков строительства не нарушали. Предположительно это могло стать поводом для обращения ведомства в арбитраж. «Обозначенный в госконтракте срок завершения работ по строительству «Екатеринбург-Арены» (бывший Центральный стадион, – прим. ред.) не был нарушен, подтверждением чему является получение 29 декабря 2017 года заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации», – пояснили агентству в «Синаре».

Екатеринбург, служба информации

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