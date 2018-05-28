Минспорта РФ отказалось от иска к застройщику «Екатеринбург Арены»

Министерство спорта РФ отказалось от иска к «Синара-Девелопмент». Ходатайство об отказе поступило в Арбитражный суд Свердловской области еще две недели назад, чуть ранее – в апреле – стороны договорились о заключении мирового соглашения.
Напомним, изначально Минспорта требовало взыскать 350 млн рублей неустойки с компании Дмитрия Пумпянского за нарушение промежуточных сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 11 сентября 2015 года.
Екатеринбург, служба информации
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