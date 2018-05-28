Минспорта РФ отказалось от иска к застройщику «Екатеринбург Арены»

Министерство спорта РФ отказалось от иска к «Синара-Девелопмент». Ходатайство об отказе поступило в Арбитражный суд Свердловской области еще две недели назад, чуть ранее – в апреле – стороны договорились о заключении мирового соглашения.

Напомним, изначально Минспорта требовало взыскать 350 млн рублей неустойки с компании Дмитрия Пумпянского за нарушение промежуточных сроков исполнения обязательств по государственному контракту от 11 сентября 2015 года.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 28.05.18

Свердловская школьница умерла в больнице – возможно, от инсульта. / В гордуме Екатеринбурга уже готов проект конкурса на пост мэра (ДОКУМЕНТ). / Новый скандал в ЕР: депутат гордумы призвал не плодить инвалидов, партия в шоке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»