Матчи ЧМ в Самаре оказались под вопросом. Куда могут перебросить игры мундиаля

Все больше слухов в спортивной среде ходит вокруг проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре. То, что город не готов к приему футбольного праздника – факт. На прошлой неделе директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подвел предварительные итоги одного из инспекционных визитов в Самару, заметив, что отставание в графике строительства стадиона есть только у этого города из всех хозяев ЧМ. «Мы видели новый план и получили заверения от подрядчика и местных властей, что все будет построено в срок. Продолжим следить за ситуацией. Вообще, все арены должны быть готовы к концу марта», – привел его слова «Спорт-экспресс».

Успеет ли Самара уложиться в срок и подготовиться к мундиалю – вопрос открытый. Добавляет смуты в ситуацию и иск Минспорта РФ к генеральному подрядчику строительства арены – ПСО «Казань», которое требовало в 2016 году пересмотра сметы работ в большую сторону и даже, по данным «Коммерсанта», на несколько месяцев останавливало стройку, что привело к существенным задержкам в монтаже металлоконструкций, в том числе – кровли, а также укладки рулонного газона. Наконец, после того, как на стадионе рухнул парник, который соорудили как раз для того, чтобы поле зазеленело, и сами самарцы стали допускать, что ЧМ-2018 у города заберут. «Вот это новость так новость. Сейчас еще месяц парник по-новому будут собирать. Это карма, просто так такие вещи не происходят. Свыше делается все, что бы стадион к началу ЧМ достроен не был», – пишут пользователи местных новостных порталов.

Сегодня стало известно, что строители пообещали сдать стадион 30 марта. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий по итогам визита на арену. Так что на устранение всех проблемных моментов у местных организаторов и строителей совсем немного времени. Интересно, что уже в конца марта планируется финальный инспекционный визит представителей ФИФА в Самару, после чего на стадионе должны пройти тестовые матчи. Так, 7 апреля местный клуб «Крылья Советов» сыграет со «Спартаком‑2», 28 апреля – с «Факелом» из Воронежа, а 6 мая с краснодарской «Кубанью». Но успеют ли подрядчики подготовить арену к пробным играм, неясно. Из-за обрушения парника сдвинулись сроки укладки газона, который собирались разворачивать в начале марта, потому что для прорастания и укрепления травы потребуется минимум 21 день.

Так что слухи о том, что у Самары могут отнять право проводить матчи ЧМ-2018, не такие уж фантастические. К тому же расписание составлено так, что сразу несколько городов могут поделить между собой четыре самарские игры. По правилам ФИФА, за день до матча стадион должен быть свободен – чтобы команды могли провести тренировки. Поэтому на три из четырех игр, которые должны пройти в Самаре, есть по два города-претендента. Как напоминает «Новый День», первый матч в Самаре должен пройти в воскресенье, 17 июня, между сборными Коста Рики и Сербии. Его могут перехватить Екатеринбург и Санкт-Петербург. Вторая игра – Дании и Австрии – запланирована на четверг, 21 июня. В это время свободны две арены, сочинский «Фишт» и московский «Спартак». В понедельник, 25 июня, в Самаре должен пройти третий и, пожалуй, самый ожидаемый матч Россия-Уругвай. Если у города все же отнимут право проведения игр, вариант для переноса только один – стадион «Спартак» в Москве. Наконец, четвертый матч группового этапа в Самаре назначен на четверг, 28 июня. На поле должны выйти сборные Сенегала и Колумбии. Помимо «Лужников», в этот день свободны арены в Сочи и Ростове-на-Дону. Наконец, в Самаре должны провести 1/8 финала, игра состоится 2 июля, это понедельник. Из стадионов, которые будут пустовать в этот день и которые соответствуют требованиям ФИФА по численности, подходят арены в Сочи и Казани.

Таким образом, отмечает корреспондент «Нового Дня», чисто техническая возможность пересмотреть список городов – у хозяев мундиаля есть, хотя этот процесс, если его решатся запустить организаторы Чемпионата мира по футболу, будет довольно сложным с точки зрения оргмоментов и неприятным для репутации всей страны. Не говоря уже о расходах – по последним данным, цена строительства «Самара-арены» уже перевалила за 18 млрд рублей.

Москва, Елена Сычева

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