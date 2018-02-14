Суд продлил арест участников бойни в Цыганском поселке до июля

В Свердловском областном суде сегодня завершились предварительные слушания по делу о массовых беспорядках с перестрелкой, случившихся у дома на улице Депутатской в сентябре 2016 года. В уголовном деле фигурируют 18 обвиняемых – это жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила 1975-1999 годов рождения. «По итогам заседания подсудимым продлена мера пресечения на 6 месяцев – до 29 июля. Рассмотрение дела начнется 21 февраля в 10.00», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, бойня в Цыганском поселке случились из-за ссоры казака и бывшего спецназовца Олега Шишова и цыгана Дмитрия Пестрикова. По материалам следствия, причиной стала фраза Шишова, который послал цыгана на три буквы. Чтобы отомстить, Дмитрий собрал «группу поддержки» из знакомых, друзей и родственников из клана Оглы. В итоге на следующий день после ссоры к дому казака приехали на машинах более 20 мужчин, вооруженных ножами, пистолетами, металлическими трубами и битами. В свою очередь Шишов совместно с братьями Дутовыми отражали нападение, вооружившись карабином, травматическим пистолетом и кинжалом. Во время столкновения началась стрельба, ранения получили от шести до восьми человек. Двое из прибывшей к казаку вооруженной толпы погибли (27-летний десантник Кирилл Штриплинг и 18-летний спортсмен Илья Ташимов). Еще один участник перестрелки позже скончался в СИЗО.

Сначала после перестрелки следователи регионального СКР возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», которое затем переквалифицировали в статью 108 УК РФ «Убийство, совершенное в пределах необходимой обороны» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Но после проведения расследования силовики пришли к выводу, что действия Олега Шишова не выходили за рамки необходимой самообороны. Таким образом, все возбужденные дела были прекращены.

Цыгану Дмитрию Пестрикову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 212 УК РФ «организация массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия» и ч. 4 ст. 150 УК РФ «вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления иным способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Остальным участникам конфликта в зависимости от роли каждого инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 1.1 ст. 212 УК РФ «склонение и вовлечение в участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия», ч. 2 ст. 212 УК РФ «участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и применением оружия». Дело в отношении двоюродного брата Дмитрия, Руслана Оглы, собиравшего группу бойцов, было рассмотрено в особом порядке. В январе суд признал его виновным и приговорил к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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