«Суд – это ерунда»: обитатели плавучей «юрты» не собираются уходить с Городского пруда (ФОТО)

Хозяин странной полусферы на городскому пруду Екатеринбурга не намерен убирать постройку, несмотря на иск областного минприроды.

Сегодня внешний вид сооружения начали «облагораживать» – работники покрыли объект полиэтиленовой пленкой, а сверху кладут плитку. Один из них неохотно ответил корреспонденту РИА «Новый День», что в курсе претензий министерства. «Суд – это ерунда. Все равно оставят [полусферу]. Наш заказчик не беспокоится об этом», – заявил мужчина.

Напомним, плавучая «юрта» появилась на Городском пруду в 2014 году, и только спустя три года чиновники объявили, что она незаконна. Минприроды с помощью полиции установило, что владельцем объекта является некий Андрей Горнадуд.

Возбудить в отношении него административное производство не получалось, так как он всячески уклонялся от получения повестки о составлении протокола. Тогда министерство подало иск в Ленинский райсуд с требованием убрать нелегальную полусферу с пруда. Первое заседание было назначено на 15 февраля, но не состоялось по причине неявки ответчика. Рассмотрение дела отложено до 1 марта, сообщили информагентству в суде.

Летом прошлого года съемочной группе «Нового Дня» удалось зайти в плавучий объект с вывеской «Опорный центр международной полицейской ассоциации». На деле там оказался офис продаж одной из коммерческих фирм по производству плавучих домов. Внутри журналисты обнаружили небольшое рабочее место с кухней с условной печкой в центре и элементами эзотерики в интерьере.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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