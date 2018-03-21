Суд обязал хозяев полусферы на Городском пруду убрать странный объект в течение 30 дней

Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня удовлетворил иск Министерства природных ресурсов Свердловской области и обязал хозяев полусферы на акватории Городского пруда убрать объект в течение 30 дней. Решение суда пока не вступило в силу и у ответчика есть время на обжалование, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе суда.

Напомним, плавучая «юрта» появилась на Городском пруду в 2014 году, и только спустя три года чиновники объявили, что она незаконна. Минприроды с помощью полиции установило, что владельцем объекта является некий Андрей Горнадуд. Возбудить в отношении него административное производство не получалось, так как он всячески уклонялся от получения повестки о составлении протокола. Тогда министерство подало иск в Ленинский райсуд с требованием убрать нелегальную полусферу с пруда.

При этом представители фирмы «Лаванг», которая была ответчиком в суде, неоднократно заявляли, что будут продолжать отстаивать право оставить полусферу на пруду. А в феврале на объекте появились рабочие, которые занимались «облицовкой» сферы.

«Суд – это ерунда. Все равно оставят [полусферу]. Наш заказчик не беспокоится об этом», – заявил один из сотрудников, который занимался приведением полусферы в приличный вид.

Добавим, летом прошлого года съемочной группе «Нового Дня» удалось зайти в плавучий объект с вывеской «Опорный центр международной полицейской ассоциации». На деле там оказался офис продаж одной из коммерческих фирм по производству плавучих домов. Внутри журналисты обнаружили небольшое рабочее место с кухней с условной печкой в центре и элементами эзотерики в интерьере.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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