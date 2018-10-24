Юрту на Городском пруду уже наполовину снесли (ФОТО)

На Городском пруду завершается снос незаконно установленной полусферы.

Так выглядело сооружение утром 23 октября

Как рассказали РИА «Новый День» горожане, по состоянию на сегодняшнее утро «юрта» разобрана уже больше чем наполовину. При этом обломки – доски, куски пластика, материала, похожего на пенопласт, – разбросаны прямо по берегу, по дну обмелевшего пруда.

А так – вечером того же дня

Напомним, плавучая «юрта» появилась на набережной задолго до мундиаля, под вывеской «Опорный центр международной полицейской ассоциации». Внутри конструкции действительно размещалось небольшое рабочее место с элементами эзотерики, а в центре была оборудована кухня и что-то вроде печки. В этом году областное министерство природных ресурсов, а затем и суд, признали постройку незаконной. Позавчера судебные приставы начали демонтаж полусферы.

Утро 24 октября

Екатеринбург, служба информации

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