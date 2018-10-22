Приставы начали сносить загадочную полусферу на городском пруду Екатеринбурга (ФОТО)

В Екатеринбурге начался демонтаж полусферы, находившейся в акватории городского пруда с 2014 года. Ранее областное министерство природных ресурсов, а затем и суд, признали постройку незаконной. Несмотря на это, владельцы странного объекта успели даже провести косметический ремонт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня приставы занимаются описью имущества в полукруглом доме. Объект будет демонтирован в течение недели. Сотрудники УФССП установили ограждение на набережной, чтобы перекрыть дорогу к «юрте». Пока работали приставы, к журналистам вышел мужчина и представился инженером компании «Лаванг» – эта фирма занималась строительством полусферы. Он заявил, что объект возводился по заказу администрации города в рамках подготовки к ЧМ, но компания не получила денег за эту работу. В дальнейшем полусфера использовалась как офис.

Стоит отметить, что плавучая «юрта» появилась на набережной задолго до мундиаля, под вывеской «Опорный центр международной полицейской ассоциации». Внутри конструкции действительно размещалось небольшое рабочее место с элементами эзотерики, а в центре была оборудована кухня и что-то вроде печки.

При этом настоящим собственником объекта, по данным чиновников минприроды и полиции, является некий Андрей Горнадуд. Возбудить в отношении него административное производство не получалось, так как он всячески уклонялся от получения повестки о составлении протокола. По иску министерства в суде ответчиком была организация «Лаванг».

После того как Ленинский райсуд постановил снести незаконную «юрту», компания пыталась доказать, что объект – это яхта, которая находится в акватории с разрешения мэрии. Однако ни в суд первой, ни второй инстанции не были предоставлены документы, подтверждающие, что полусфера используется как маломерное судно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 22.10.18

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