При пожаре на Сиреневом бульваре в Екатеринбурге погибли дети

Трагедия случилась сегодня вечером на Сиреневом бульваре – при пожаре в жилом доме погибли дети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, из горящей квартиры на первом этаже пожарные на руках вынесли пять человек, в том числе троих детей, двое из которых, к сожалению, были уже без признаков жизни.

По лестничным маршам эвакуировали 45 человек, из них 14 детей. Жителям верхних этажей пришлось воспользоваться масками «Самоспасатель». Сообщение о пожаре в одной из квартир на первом этаже 12-этажного дома на Сиреневом бульваре поступило в 18:24, его тушение заняло 40 минут. Обстоятельства пожара выясняют пожарные дознаватели и следственные органы.

В СУ СКР по Свердловской области уточнили, что погибли трое детей (два мальчика, возрастом 4 года и 5 лет, а также двухлетняя девочка). Их родителей сотрудникам МЧС удалось спасти. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Наказание за совершение указанного преступления предусмотрено вплоть до 4 лет лишения свободы.

Екатеринбург, служба информации

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