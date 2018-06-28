В Екатеринбурге будут судить родителей за смерть троих детей на пожаре

В Екатеринбурге будут судить родителей, чьи дети погибли на пожаре в квартире. Пока пьяные взрослые спали, малыши баловались зажигалками, никого из детей спасти не удалось.

Речь идет о трагедии в доме на Сиреневом бульваре, которая произошла в феврале этого года. Как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 30-летнюю женщину и ее 28-летнего сожителя будут судить по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности троим лицам». По версии следствия, 18 февраля вечером взрослые выпили и заснули, оставив детей без присмотра. Мальчикам было по 4 и 5 лет, девочке два года. В квартире были спички, зажигалки, они лежали в доступных для детей местах – причем один из малышей уже поджигал зажигалкой вещи. Кто-то из детей поджег уголок с игрушками. Все дети погибли от острого отравления окисью углерода, двое – еще до приезда пожарных, один мальчик скончался в машине скорой помощи. Сотрудники МЧС вынесли из квартиры на руках пьяных родителей, взрослых спасли.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до 4 лет, а также в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Екатеринбург. Июнь 28, служба информации

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