В Екатеринбурге вынесли приговор родителям, по вине которых сгорели трое малышей

В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о пожаре в многоквартирнике, в котором погибли трое малышей. Виновными признали родителей детей, отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Пожар, о котором идет речь, случился в Екатеринбурге на улице Сиреневый бульвар 18 февраля этого года. В тот день вечером мужчина и женщина были дома пьяные, в этой же квартире находились трое их детей: два мальчика 2013 и 2015 г.р. и девочка 2016 г.р. Один из малышей ранее уже поджигал дома предметы, однако в квартире в свободном для ребят доступе находились зажигалки. Кто-то из детей на этот раз поджег уголок с игрушками, родители в это время спали.

Прибывшие на место ЧП пожарные вынесли из квартиры на руках пьяных родителей, взрослых спасли. Но малыши погибли: двое еще до приезда спасателей, один мальчик скончался в скорой.

В отношении родителей, Эви Костиной и Андрея Хоменок, возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности троим лицам». Женщине дали 2 года 10 месяцев лишения свободы, ее супруга лишили свободы на 3 года. Оба будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Екатеринбург, служба информации

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