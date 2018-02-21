«Новый День» – новые победы: корреспондент агентства стала победителем конкурса Союза журналистов и ОНФ

Корреспондент редакции РИА «Новый День» в Екатеринбурге Екатерина Норсеева стала победителем конкурса на освещение выборов президента РФ и вопросов избирательного законодательства в 2017 и 2018 году. Жюри отметило материал «Выученная беспомощность: что общего у собаки Павлова и россиянина, который не хочет идти на выборы». Конкурс проводили Союз журналистов России и Общероссийский народный фронт.

Напомним, ранее наши журналисты также стали победителями конкурса «Правда и справедливость», корреспондент редакции агентства в Екатеринбурге Антон Гуськов был отмечен жюри за материал о загрязнении водохранилища Северского пруда в Полевском, а сотрудница редакции «Нового Дня» в Кургане Марина Кирсанова – за репортаж об убитых дорогах областной столицы.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 21.02.18

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