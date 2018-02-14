Выученная беспомощность: что общего у собаки Павлова и россиянина, который не хочет идти на выборы

За несколько месяцев до выборов президента России социологические центры начали публиковать прогнозы по явке, основываясь на данных опросов жителей страны. Месяц от месяца они все оптимистичнее. К середине февраля, по данным ВЦИОМ*, тех, кто решил прийти на участки, набралось больше 80%. Если явка и вправду будет такой, это будет не просто хорошим, а отличным показателем. «Даже по прогнозам таких цифр никогда не было. И явки в 100% не будет никогда. Человек имеет право и голосовать, и не голосовать. Это нормально для человеческой природы. Должна быть или графа «против всех», или кандидаты, которые будут удовлетворять 100% политических потребностей, но такого количества кандидатов никогда не будет. На каждом углу – и у нас, и за пределами страны – если бы пришло 100%, начался бы крик, ор, что включили административный ресурс», – поясняет директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин.

К тому же, как отмечает кандидат социологических наук, доцент кафедры прикладной социологии департамента политологии и социологии УрФУ Ольга Смирнова, любой опрос общественного мнения показывает лишь намерения граждан. «Вы при помощи анкеты изучаете готовность человека к определенному поведению. И то, что кто-то говорит, что пойдет на выборы, не факт, что он на самом деле пойдет. Есть такое понятие – «парадокс Лапьера». Когда человек говорит, что сделает так, а на самом деле делает иначе», – говорит собеседница агентства.

Но даже если прогноз ВЦИОМ сбудется, то выходит, что почти четверть взрослого населения России не намерена пользоваться своим конституционным правом. Резонный вопрос – почему?

Не пойду на выборы…

«Новый День» провел собственный опрос** жителей Свердловской области, чтобы узнать, как они относятся к идее пойти или не пойти на выборы. В голосовании приняли участие чуть больше полутораста человек. Заранее оговоримся, что выборка могла получиться нерепрезентативной, но главной целью было не понять число противников или сторонников голосования, а мотивы тех и других. По большому счету, результаты импровизированного опроса свердловчан не особенно отличаются от того, что демонстрируют всероссийские масштабные исследования общественного мнения. Почти 65% принявших участие в нашем голосовании ответили, что пойдут на участки 18 марта.

Сомневающихся – идти или нет – набралось совсем немного, 1,4%. А тех, кто не намеревается посетить избирательные участки 18 марта, согласно данным нашего опроса, – 34%. Из них 3,9% ответили, что им это просто неинтересно, 27% сказали, что от их голоса ничего не зависит. Остальные (чуть больше 3%) так или иначе решили бойкотировать выборы.

Собаки Павлова-Селигмана

Те, кто намеренно не собирается идти на участки, выражая таким образом свою политическую позицию, – не столь интересны. Это – тоже выбор. Что до тех, кто считает, что исход выборов предрешен или от их голоса ничего не зависит, нередко – заложники собственного разума, психологического феномена который называется «выученная беспомощность». Явление открыли еще в прошлом веке – тогда американский психолог Мартин Селигман провел эксперимент, который был построен на ставших классикой принципах обусловленности русского академика Ивана Павлова. Того самого, который ставил опыты на собаках. Селигман использовал тех же животных. Он взял две группы собак. В обеих псы были заперты в боксах, где их било током. Только у первой группы была возможность ткнуться в стенку бокса, чтобы тот открылся. А у второй – нет. От их действий ничего не зависело. После завершения эксперимента собаки из первой группы пришли в норму, вторые – стали апатичны. Селигман вновь поместил их в боксы, где животных опять било током. В отличие от первой части опыта, здесь боксы для обеих групп были одинаковы – из них можно было выбраться, перепрыгнув через перегородку. Собаки из первой группы делали это, а из второй – скулили, но терпели, думая, что их действия ничего не решают. Они приучились быть беспомощными. Согласно исследованиям Селигмана, выученная беспомощность – это дефицит эмоций (равнодушие, неуверенность), мотивации (страх отвердения, избегание неудач) и когнитивного компонента (нерешительность, безынициативность). «Диагностировать у человека выученную беспомощность можно с помощью фраз-маркеров, часто употребляемых в повседневной жизни: «не могу», «не хочу», «всегда», «никогда», «все бесполезно», «в нашей семье все такие» и так далее. Если вы часто ловите себя на использовании этих коварных установок – стоит задуматься», – пишет кандидат психологических наук Наталия Солнцева.

Кризис воли

Уральские эксперты подтверждают, что термин действительно применим к тем, кто не идет на выборы, полагая, что их голос ничего не значит. По словам Ольги Смирновой, проявления выученной беспомощности могут быть сигналами о настоящей опасности для человека. «Исследования в области психологии больше изучают мышление, память, внимание, воображение. Куда меньше работ в области психических состояний – эмоций, чувств, настроения. И совсем мизер посвящен психическим свойствам, таким, как самоконтроль, воля, саморегуляция. И это значительное упущение. Эти свойства играют важную роль в жизни человека. Они обеспечивают выживание – как только нарушается самоконтроль, смертность возрастает на 20-25 пунктов. Почему мы говорим, что человеку вредно уходить с работы? Он должен нести ответственность. За что-то отвечать. Иначе он умирает. И когда мы говорим о беспомощности, то это значит, что у человека нарушена волевая функция», – отмечает собеседница «Нового Дня».

Немодный тренд

«Термин «выученная беспомощность» мы можем применять, только надо это делать корректно. Необязательно нежелание идти на выборы – это плохо. В России уникальная электоральная ситуация, когда один кандидат много лет занимает свою должность, причем у нас патерналистское отношение к политике. С одной стороны, это отрицательно, нет улучшения, развития, а с другой – позитивно, стабильность, ничего не меняется. Человека может все устраивать, и поэтому он никуда не идет, понимая, что его голос ничего не изменит, что победит кандидат, который его устраивает», – говорит в беседе с корреспондентом агентства Ольга Смирнова.

Не все согласны с тем, что речь идет именно о выученной беспомощности. Возможно, речь о банальной лени или даже модных трендах, где не нашлось места электоральной активности. «У нас в социуме модно голосовать? Или немодно? Да по барабану. Не существует нормы. Хочешь [ходить на выборы] – ходи, не хочешь – не ходи. Тебе за это ничего не будет, но при этом тебе за это ничего не будет», – объясняет Андрей Мозолин.

И если у людей в старшей возрастной группе есть привычка с советских времен ходить на избирательные участки, то с молодежью никто не работал и пока не работает, чтобы сформировать электоральную моду. «Их политическим образованием никто не занимался, у них размытая система политических идентификаторов. К тому же у нас политические деятели и представители органов власти – люди другого поколения. Они говорят на разных языках, у них разные системы ценностей, даже при том, что губернаторский корпус резко помолодел. Когда тебе 20, а ему 45 – это большая разница. И пока в восприятии большинства молодых людей политика дело занудное, грязное и вообще для стариков», – подытоживает он.

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Данные представлены на основании инициативного всероссийского опроса «ВЦИОМ-Спутник» за 9-11 февраля 2018 года. Точная формулировка вопроса: примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года, или нет? (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных). В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Объем выборки в декабре – 1800 респондентов, в январе – 3000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает в 2,5% (данные за декабрь) и 1,8% (данные за январь). Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

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Данные представлены на основании опроса жителей Свердловской области по инициативе редакции РИА «Новый День» в Екатеринбурге за 5-10 февраля 2018 года. Точная формулировка вопроса: почему вы ходите или не ходите на выборы? (открытый вопрос, шесть вариантов ответа плюс возможность «своего» варианта ответа). Опрос проводился среди жителей Свердловской области в возрасте от 18 лет. Метод опроса – анкетирование в интернете. Объем выборки за время проведения анкетирования – 154 человека. Максимальный размер ошибки с вероятностью 80% не более 1,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки открытых ответов.

В публикации использованы иллюстрации risovach.ru, study.com, скриншот из сериала «Ходячие мертвецы» телеканал АМС, плакат советского художника В. Сачкова 1957 года

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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