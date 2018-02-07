Корреспонденты «Нового Дня» снова стали лауреатами всероссийского конкурса «Правда и справедливость»

Корреспонденты «Нового Дня» вновь стали лауреатами всероссийского конкурса журналистских работ Фонда ОНФ «Правда и справедливость». Его итоги были обнародованы сегодня. Корреспондент редакции агентства в Екатеринбурге Антон Гуськов был отмечен жюри за материал о загрязнении водохранилища Северского пруда в Полевском. Выяснилось, что во всем виноват местный криолитовый завод, за вековую историю которого с производства были вывезены миллионы тонн фторгипса, содержащего серную кислоту, фтор и другие отравляющие элементы.

Лауреатом конкурса стала и сотрудница редакции «Нового Дня» в Кургане Марина Кирсанова с репортажем об убитых дорогах областной столицы.

Отметим, что в 2017-м РИА «Новый День» также был отмечен жюри всероссийского конкурса за расследование Екатерины Норсеевой о распределении подрядов по капремонту многоквартирных домов между компаниями из т.н. черного списка.

Екатеринбург, служба информации

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