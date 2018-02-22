Смертельная работа: на уральских предприятиях стали чаще гибнуть женщины

В Свердловской области вырос смертельный травматизм среди строителей, работников торговли и сельского хозяйства, хотя в зоне риска по-прежнему остаются обрабатывающие производства. Количество несчастных случаев среди рабочих медленно сокращается, констатируют в госинспекции труда. Так, в 2017 году было 289 инцидентов, тяжелые травмы на работе получили 251 человек, погибло 58 работников. При этом резко увеличилось количество погибших женщин на производстве – в 2017 году смертельные травмы получили семь работниц, в 2016 году было только два таких случая.

По информации ведомства, два года подряд в статистике несчастных случаев с тяжкими последствиями лидируют обрабатывающие предприятия. В этой отрасли в 2017 году пострадали 77 человек, погибли – 15 (4 смертельных случая зафиксированы на предприятиях по производству цветных металлов). Так, в апреле в цеху Уральской свинцовой компании взорвалась печь для плавки свинца, в результате чего погиб 24-летний рабочий и еще трое попали с травмами в больницу.

Рост смертельного травматизма произошел на предприятиях строительной отрасли (13 случаев), но в эту сводку попала гибель 8 сотрудников АО «Газмонтаж» («Газэкс») в жуткой аварии на Полевском тракте. Всего же на производстве зарегистрировано 28 случаев тяжелых травм.

На предприятиях по добыче полезных ископаемых в прошлом году 15 работников получили тяжелые травмы. Из 6 погибших работников двое работали на ОАО «Севуралбокситруда» (РУСАЛ).

Кроме того, в 2017 году было зарегистрировано 4 случая травм со смертельным исходом на предприятиях сельского и лесного хозяйства, 6 – на предприятиях торговли, 2 – в сфере научной и технической деятельности, 6 – в организациях, занимающихся операциями с недвижимым имуществом (погибли три женщины).

В прошлом году два сотрудника ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» попали в аварию, в результате один погиб, второй получил травму тяжелой степени тяжести. При этом за 2017 год 15 сотрудников больниц получили тяжелые травмы. В половине случаев это были последствия противоправных действий других лиц.

В образовательных учреждениях погибших нет (в 2016 году было два случая), но есть тяжелые травмы – их получили 10 работников.

«Наиболее распространенной причиной несчастных случаев является неудовлетворительная организация производства работ, за исключением предприятий и организаций здравоохранения, образования, транспорта. Далее идут следующие причины: недостатки в организации и проведении подготовки работников по охране труда, нарушение технологического процесса, неприменение работником средств индивидуальной защиты», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе госинспекции труда в Свердловской области.

Также в ведомстве отмечают, что на протяжении нескольких лет растет количество работников, скончавшихся на рабочем месте от болезней. За прошлый год этот показатель увеличился на 19%. Уровень самоубийств на рабочих местах тоже остается неизменно высоким – в 2017 году было зарегистрировано 10 случаев суицида.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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