В отдаленных деревнях Свердловской области начинается досрочное голосование на выборах президента

Сегодня в отдаленных и труднодоступных территориях России начинается досрочное голосование на выборах президента. В Свердловской области таких деревень 155 – это населенные пункты, с которыми нет регулярного транспортного сообщения.

О старте досрочного голосования сообщает Центризбирком России. По закону такое голосование может проводиться не ранее чем за 20 дней до выборов. Досрочно выбирают президента России жители отдаленных территорий, мореплаватели, работники полярных станций и так далее. По данным ЦИК, озвученным ранее, всего в России 35 субъектов, где будут голосовать досрочно. Голоса отдадут 120 тысяч человек.

В Свердловской области досрочное голосование пройдет в 155 поселениях 21 муниципалитета. Речь идет о глухих и удаленных деревнях, жители которых не смогут самостоятельно добраться до райцентра. Как ранее писал «Новый День», 155 таких поселений находятся в Артинском, Артемовском, Ачитском, Бисертском, Гаринском, Горноуральском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, Туринском и Шалинском городских округах, Байкаловском и Таборинском муниципальных районах, Алапаевском муниципальном образовании, городских округах Верхотурский, Карпинск и Красноуфимск. Также выездной избирательный участок будет организован в поселке Чащино, который входит в Ленинский район Нижнего Тагила.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 25.02.18

«Обнимаемся! С Победой» – соцсети в России взорвали поздравления с победой в финале ОИ по хоккею (ФОТО). / В селе под Турой в пожаре задохнулись трое детей (ФОТО). / Учителя не велят школьницам любить Грудинина, а что Титов? Итоги недели в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»