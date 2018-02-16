Жители свердловских глухих деревень первыми выберут президента России

В 21 муниципалитете Свердловской области пройдет досрочное голосование на выборах президента России. Речь идет о глухих и удаленных деревнях, жители которых не смогут самостоятельно добраться до райцентра. Накануне региональный избирком утвердил список таких территорий, передает корреспондент РИА «Новый День».

Обычно досрочное голосование проводится в деревнях, где нет транспортного сообщения. Как уточнили в прес-слжубе облизбиркома, 155 таких поселений находятся в Артинском, Артемовском, Ачитском, Бисертском, Гаринском, Горноуральском, Ивдельском, Полевском, Серовском, Сосьвинском, Тавдинском, Тугулымском, Туринском и Шалинском городских округах, Байкаловском и Таборинском муниципальных районах, Алапаевском муниципальном образовании, городских округах Верхотурский, Карпинск и Красноуфимск. Также выездной избирательный участок будет организован в поселке Чащино, который входит в Ленинский район Нижнего Тагила.

К отдаленным территориям относятся 8поселений, входящих в Гаринский городской округ. Как правило, туда члены избирательной комиссии добираются на вездеходах и внедорожниках, а если деревня отрезана от «большой земли» водоемом – на катерах.

На заседании областной комиссии также были утверждены сроки изготовления избирательных бюллетеней. Для досрочного голосования бюллетени будут готовы не позднее 25 февраля. Для основного дня выборов президента РФ – не позднее 7 марта.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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