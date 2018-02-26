Дебатов доверенных лиц Явлинского и Путина не получилось (СКРИН)

Сегодня в эфире Областного телевидения состоялся очередной раунд предвыборных дебатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участвовать в них должны были представители двух кандидатов – самовыдвиженца Владимира Путина и «яблочника» Григория Явлинского. Но доверенное лицо от Явлинского не явилось. В результате единственным участников дебатов стала «фронтовичка» Жанна Рябцева.

В своем выступлении она коснулась темы реализации майских указов, сообщив, что они были созданы на основе народных наказов, поступивших в ходе предыдущей президентской кампании Путина. Теперь, по ее словам, пришло время подводить итоги, и уже многое сделано.

Напомним, неявка представителя Григория Явлинского была ожидаема. Сегодня стало известно, что доверенное лицо кандидата, историк Алексей Мосин, отказался от участия в его кампании. Более того, он предложил Явлинскому последовать его примеру. «Григорий Алексеевич, Вы всегда были человеком, способным совершать гражданские поступки. Наберитесь мужества и откажитесь участвовать далее в том, «чего терпеть без подлости не можно», – предлагает Алексей Мосин.

Завтра утром на 4 канале должны встретиться представители Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина и Григория Явлинского, вечером на ОТВ – Максима Сурайкина и Сергея Бабурина.

Екатеринбург, служба информации

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