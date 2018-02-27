Внезапно: правительство РФ не рассматривает обращения от граждан объемом больше 1 страницы

Гордума Екатеринбурга обратится к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой смягчить санитарные требования к зданиям школ и выделить дополнительное федеральное финансирование на капремонт учебных заведений. Сегодня депутатам пришлось покорпеть над текстом этого обращения – чтобы уместить все аргументы на 1 странице. О том, что только краткие послания доходят до аппарата правительства коллег убедил депутат Владимир Крицкий. Депутаты написали Медведеву, что уральская столица сможет справиться с президентским поручением по переводу всех школ на одну смену к 2025 году, только при смене санитарных норм. А администрация города озвучила, сколько нужно денег: на строительство новых школ – порядка 46 миллиардов рублей, на реконструкцию старых – еще около 50 миллиардов.

Как пояснил руководитель строительного комитета Николай Сметанин, в Екатеринбурге 105 из 164 муниципальных школ имеют уровень износа 70%. Чтобы сохранить в них места, требуется срочная реконструкция, но Федерация дает деньги только на строительство новых школ. Еще одна проблема заключается в том, что СанПиНы и СниПы для школьных объектов (спортзалы, столовые, классы) предъявляются разные, поэтому возникают трудности на стадии экспертизы проекта новой школы. Соблюдение всех норм приводит к тому, что площадь школы увеличивается до 40%, а ее вместимость остается той же. В мэрии считают, что некоторые санитарные требования избыточны и ведут к значительному удорожанию проектов. Сегодня строительство одного школьного места оценивается примерно в 1 миллион рублей.

Конкретные поправки в нормативную базу Роспотребнадзора и Минстроя РФ как раз изложены в обращении депутатов к Дмитрию Медведеву. Среди них, например, просьба разрешить устраивать гардеробы, спортивные и актовые залы в цокольном этаже. Площади туалетов, душевых и библиотек предлагается сократить, а количество и площадь спортзалов определять индивидуально для каждой школы. Кроме того, уральские строители ратуют за совмещение спален первоклашек с игровыми комнатами, за снижение нормы площади на одного ученика до 2 квадратных метров в классе до 30 человек, за организацию единого входа-выхода в здании для всех учеников (по современным требованиям начальные классы должны быть максимально изолированы от старших).

Все предложения устроили депутатов, но возникли заминки с текстом обращения. Владимир Крицкий заявил, что до аппарата правительства РФ доходят только запросы, вмещающиеся на одну страницу. Общими усилиями народные избранники отредактировали документ до нужного размера, попутно включив в него просьбу о создании федеральной рабочей группы по вопросу строительства школы.

Еще одно обращение по поводу стройки школ гордума Екатеринбурга адресовала свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Депутаты просят изменить бюджетные лимиты. Сейчас область и Федерация закладывают средства по программе на один календарный год, из-за этого власти Екатеринбурге не могут заключить муниципальный контракт на строительство, так как по ФЗ-44 нужно гарантировать полное финансирование.

«Раньше нам отвечали, что для проведения торгов нужно предусматривать эти цифры в городском бюджете. Но сейчас это невозможно», – пояснил позицию мэрии Николай Сметанин.

По расчетам чиновников, чтобы успеть выполнить федеральную программу, город должен осваивать 3-4 миллиарда рублей в год. На 2018 год Екатеринбург пока получил 600 миллионов рублей. Мэр Евгений Ройзман поинтересовался, сколько в целом нужно денег городу для решения «школьной проблемы». Ответ удивил даже его. «К 2025 году в городе должно появиться 46 тысяч новых школьных мест. Это порядка 46 миллиардов рублей. Также нужны средства для реконструкции школ, чтобы сохранить существующие места. То есть потребуется еще не менее 50 миллиардов», – добавил Николай Сметанин.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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