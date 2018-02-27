На пикете памяти Бориса Немцова в Екатеринбурге активиста задержали за шарф на лице

Сегодня в Екатеринбурге был задержан участник одиночного пикета памяти Бориса Немцова. По словам его единомышленников, причиной задержания стал шарф.

Как сообщает интернет-сообщество «Екатеринбург за свободу», молодой человек по имени Влад Бухтияров пришёл почтить память политика, закрыв нижнюю половину лица шарфом. «Несмотря на мороз, к пикетчику тут же подошел сотрудник Министерства общественной безопасности Сорокин и потребовал снять шарф, ссылаясь на ФЗ-54 о собраниях, митингах и демонстрациях. Закон, действительно, не разрешает скрывать лицо на массовых мероприятиях, но вряд ли законодатель имел в виду конкретно этот случай, ведь парень не представлял опасности и на улице стоит сильный мороз», – пишут очевидцы.

Член сообщества, юрист Юлия Федотова последовала за задержанным в отдел полиции № 5. Сейчас протокол уже составлен, задержанный отпущен.

Напомним, акция памяти Немцова проводится в Екатеринбурге в третий раз. Ранее эти мероприятия тоже сопровождались различными препятствиями. В 2016 году министерство общественной безопасности разрешило провести траурный митинг только с третьего раза, в 2017 году мероприятия запретили, но активисты провели «прогулку оппозиции» от администрации города к площади Труда.

Екатеринбург, служба информации

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