Свердловские избиратели жалуются на агитацию, плакаты ЦИК и принудительное голосование

С начала избирательной кампании свердловский избирком получил и рассмотрел 17 жалоб на возможные нарушения на выборах президента России. Удовлетворена была только одна из них: в январе представители партии «Яблока» потребовали удалить с сайта избиркома Екатеринбурга информацию об открытии пунктов сбора подписей за Владимира Путина. Остальные обращения не нашли подтверждений.

Так, десять поступивших жалоб были о нарушениях предвыборной агитации. Один заявитель был не согласен с содержанием информационного плаката ЦИК РФ для выборов. Еще один человек пожаловался на принуждение голосовать за определенного кандидата, но ничего криминального в представленной информации избирком не обнаружил. Два обращения касались ремонта в больнице Нижнего Тагила, что находится вне компетенции комиссии. Еще два заявления были «по иным вопросам», и в них также не найдено нарушений, сообщили «Новому Дню» в избирательной комиссии региона.

Добавим, что жалобы избирателей также собирает общественное движение «Голос». На сегодняшний день на альтернативную «карту нарушений» нанесены 19 сообщений. Большая часть из них посвящена незаконной агитации. Например, у наблюдателей были претензии к телеканалам Серова, Первоуральска и Ирбита, которые выдали в эфир сюжеты о сборе подписей в поддержку действующего президента задолго до начала агитационного периода в СМИ. Жители Красноуфимского округа возмутились тем, что детсады и школы, в которых работают члены УИК, вовлечены в «мобилизацию избирателей» – в помещениях проходят выставки рисунков на тему выборов, концерты местной самодеятельности, раздача призывных листовок. Анонимный заявитель из Екатеринбурга пожаловался, что его работодатель составляет списки и опрашивает работников, где они будут голосовать и за кого. За неявку на выборы начальство грозит подчиненным санкциями.

Но в целом такие жалобы носят единичный характер. Если уральцы и звонят на «горячую линию» избиркома, то чаще за справочной информацией. Как сообщили агентству в комиссии, примерно 55% поступивших вопросов касались организации голосования, а около 25% были просьбой уточнить адрес избирательного участка.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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