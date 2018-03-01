Антимонопольщики попытаются дисквалифицировать Якоба после выборов

Арбитражный суд Свердловской области возобновил производство по иску регионального УФАС к главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу.

Как сообщили РИА «Новый День» в суде, заседание назначено на 27 марта.

Напомним, производство по делу было приостановлено в феврале до вступления в законную силу решения по предыдущему спору между УФАС и мэрией. Третьей стороной выступили владельцы ларьков, которым администрация города отказала во включении их объектов в соответствующую схему. В прошлом году ООО «Ачалуки», ООО «Торг-Прайм», ИП Суджаев И.Х. обратились в УФАС с заявлением, что их права нарушены, и антимонопольщики с ними согласились и вынесли решение о нарушении городом федерального антимонопольного законодательства. Город попытался через суд признать решение УФАС недействительным, но не преуспел в этом. 25 февраля решение суда об отказе в удовлетворении требований горадминистрации вступило в законную силу.

Теперь суд намерен вернуться к рассмотрению иска УФАС уже лично к сити-менеджеру Александру Якобу. Антимонопольщики требуют наказать его по ч. 2 ст. 14.9 КоАП РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – дисквалификация на срок до трех лет. Добавим, что администрация отказала коммерсантам в размещении их павильонов на том основании, что в заявленных ими местах либо уже достаточно других торговых точек, либо нет возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения для соблюдения санитарных норм и правил.

Екатеринбург, служба информации

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