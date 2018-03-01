«Не хочешь диалога – будь готова» – герой публикаций об уральском «Остапе Бендере» решил судиться за истории о своих «подвигах»

В редакцию агентства «Новый День» вновь обратился рекламщик Никита Володин, с которого десятки контрагентов по всей России годами не могут получить деньги за выполненную работу. Володин намерен в суде защищать честное имя, приводя нестандартные аргументы своей правоты.

«Не хочешь диалога – будь готова», – так сформулировал свои намерения предприниматель в сообщении, отправленном на личный номер главного редактора РИА «Новый День» Полины Румянцевой. В ходе дальнейшей беседы в такой же угрожающей стилистике Никита Володин так и не пояснил, к чему нужно готовиться Румянцевой.

Напомним, РИА «Новый День» ранее опубликовало истории людей со всей России, утверждавших, что Володин регулярно «кидал» партнеров по рекламному бизнесу на крупные суммы. «Он разменивает свою честь, достоинство и репутацию на мелкие монеты», – так о Володине отозвался его старый (бывший) партнер Константин Фельдман. Фельдману «уральский Остап Бендер» должен более 200 тысяч рублей.

Из известных агентству фактов можно сделать вывод, что действия Володина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного п. 5 статьи 159 УК РФ « Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности», санкция которой предусматривает до 5 лет колонии.

УМВД по Екатеринбургу после публикаций о методах работы Никиты Володина начало проверку. Ее итоги в ведомстве обещали огласить позже.

В числе прочего в текстах упоминалась история, касающаяся автомобиля Mercedes, который Володин взял в лизинг в компании «Каркаде» пару лет назад. Но потом финансовое положение ухудшилось, он начал копить долги по налогам, в том числе не уплатил транспортный налог (около 16 тысяч рублей – эту цифру назвала бывший бухгалтер ООО «Бритва», маркетингового агентства, которым руководил Володин). Лизинговой компании пришлось забрать дорогостоящую иномарку.

Историей с автомобилем и решил оперировать Володин в своих диалогах с агентством. И прислал копию решения арбитражного суда о взыскании в пользу ООО «Бритва» 600 тысяч рублей с лизинговой компании «Каркаде».

В конце января 2018 года суд постановил, что раз сделка по покупке машины не завершена, нужно ее «откатить». То есть, если компания из-за просроченных платежей вернула себе машину, нужно отдать Володину часть суммы, уплаченной по договору ранее. Сегодня «уральский Остап Бендер» утверждает: подобное решение доказывает, что он в этой истории жертва, а лизинговая фирма собиралась незаконно обогатиться за его счет. А значит, по логике Володина, и остальные истории людей, которым он должен, – клевета: «Статейки, которые вышли, они достаточно клеветнические, поэтому будем двигать эту историю в юридическом поле. Вы уверены, что вам это нужно?… Чтобы выглядеть презентабельно, покупают себе «Ролс-Ройс Фантом», а не берут в лизинг небольшой «мерседес», это первое. Второе – якобы этот «мерседес» лизинговая компания забрала у меня за долги. На самом деле она не забрала у меня его за долги. Вы видите решение арбитражного суда в мой адрес, на 600 тысяч рублей. Это безосновательное обогащение со стороны лизинговой компании».

РИА «Новый День» будет следить за карьерой Володина, даже если она получит криминальную окраску. Мы продолжаем принимать истории от пострадавших. Связаться с нами можно, нажав на кнопку «написать автору» под текстом.

Екатеринбург, Антон Гуськов, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 01.03.18

Путин обещал вернуть Нижнему Тагилу и Челябинску солнце и убрать черный снег. / Первый зампред ЦБ: криптовалюты подрывают экономику страны. / Вы не знали? Учитель – 33609, артист – 39222, врач – 66918 – средние зарплаты бюджетников по версии Свердловскстата. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»