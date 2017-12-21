Аресты счетов, долги по всем фронтам, экс-партнеры – в больнице. Новые подробности жизни и махинаций уральского Остапа Бендера (ФОТО)

Рассказанная нашим агентством история уральского Остапа Бендера, которого бывшие компаньоны на рекламном рынке обвинили в том, что он не оплачивает оказанные партнерами услуги и скрывается с деньгами, ожидаемо получила продолжение. В редакцию стали обращаться новые пострадавшие, жалеющие о печальном опыте работы с руководителем маркетингового агентства «Бритва» Никитой Володиным. Не заставил себя долго ждать и сам «герой» предыдущей публикации – он прокомментировал заявления тех, кто обвинил его в обмане и безнравственности. «Новый День» счел своим долгом озвучить мнения всех сторон, и раскрыть нюансы вновь выявленных афер. Подробности полемики – далее.

Ответ Володина

Итак, ранее мы обнародовали первую информацию о масштабах сомнительных дел Володина – солидные суммы он задолжал коллегам из Екатеринбурга, Севастополя, Санкт-Петербурга и Пензы. Так, полной выплаты гонорара от него с лета этого года ждет жительница уральской столицы Светлана Боронина, нанимавшаяся для организации тест-драйва. Ее контракт составил 20 тысяч рублей. Устав от постоянных «завтраков», она оставила попытки выбить из Володина деньги. Бизнесмен Константин Фельдман – еще один уралец, у которого не сложились отношения с Никитой. Последний задолжал ему по event-проектам 216 тысяч рублей, о чем у Фельдмана имеется гарантийное письмо.

Аналогичные случаи «кидалова» рассказывали нашему агентству Светлана Исмаилова из Пензы и Марина Шматкова из Севастополя, работавшие с Никитой Володиным на мероприятиях в сфере маркетинговых коммуникаций, а также питерские рекламщики (они попросили в прошлом тексте остаться неназванными, не хотели быть фигурантами некрасивой истории на страницах СМИ– прим. ред.). Эти пострадавшие недополучили десятки тысячи рублей. Во всех случаях, поясняли собеседники РИА «Новый День», схема была одна – компаньоны полностью выполняли свою работу, но не получали обещанной оплаты. Сначала Володин ссылался на всевозможные обстоятельства (не поступили средства от заказчика, деньги пошли в оборот, нет закрывающих документов и т.д.), потом кормил партнеров «завтраками», и в итоге вовсе пропадал – не отвечал на звонки и письма. «Он разменивает свою честь, достоинство и репутацию на мелкие монеты», – констатировал Константин Фельдман. Что интересно, статус Никиты в ВК до сих пор гласит: «Честность рождает доверие».

После выхода предыдущего материала Володин буквально начал бомбардировать наше агентство сообщениями, негативно отзываясь о журналистах. Он счел, что его оболгали, исказив обстоятельства сотрудничества с компаньонами, и потребовал на основании статьи 46 закона «О СМИ» дать ответ на выдвинутые обвинения. Мы ждали развернутых комментариев свыше месяца, неоднократно выходили на «героя» публикации, но так и не дождались письма. Так что процитируем общие замечания, поступившие от Володина:

«По факту высказанных в мой адрес претензий отвечу следующее:

1.Эпизод с гражданкой Борониной можно трактовать как вымогательство средств, так как работа на проекте с ее стороны была выполнена некачественно, несвоевременно и с большими вопросами со стороны плательщика, что привело к потере прибыли компании в размере порядка 100 тысяч рублей (имеются все официальные, и не только, обоснования). Отмечу, что по гражданке Борониной заведено 7 исполнительных производств, что тоже наталкивает на определенные размышления.

2. По эпизоду с Фельдманом вопрос должен решать исключительно арбитражный суд, так как факт получения прибыли еще нужно доказать, это означает аудит бухгалтерии, а гарантийные письма сделаны мной под давлением и угрозами физической расправы и передачи вопроса коллекторам. Смею обратить ваше внимание, что вся деловая переписка, имеющая отношение к моей компании, конфиденциальна – имеются все необходимые предупреждения.

3. Эпизод с магазинами «Гулливер» (случай с рекламщиками из Пензы – прим. ред.) также имеет совершенно обратную сторону в силу участия в них третьих лиц, которые являлись недобросовестными плательщиками, которые намеренно не подписывали договор и не выплачивали средства вплоть до отправки им официальной претензии. Отмечу, что гражданка Боронина так же была подключена к менеджменту данных проектов, давайте спросим комментарии у нее?

4. По эпизоду с Санкт-Петербургом комментировать нечего, кто-то отказался предоставлять данные, почему я должен комментировать то, чего нет?»

Наша редакция показала замечания Володина спикерам прошлого материала, их реакцию можно описать одним словом – бред. В частности, как отметила Светлана Боронина, о каком-либо «некачественном выполнении работы» она слышит впервые – до последнего времени Никита ничего об этом ей не говорил, как и о неких исполнительных производствах, с его стороны не озвучивались никакие претензии, наоборот, он настаивал на продолжении сотрудничества. Так что последнее его заявление можно расценивать как попытку избежать ответственности по надуманным причинам.

Переписка Светланы Борониной с Никитой Володиным Гарантийные письма, подтверждающие задолженности Володина

В случае с Фельдманом утверждение, что гарантийные письма «были сделаны под давлением и угрозами физической расправы» – еще одна фантастическая выдумка. Спрашивается: почему в таком случае Володин не обратился с заявлением в полицию? Его оппонент утверждает, что ни о каком давлении речи не шло. Факт получения прибыли доказывать тоже нет смысла, т.к. есть конкретный факт подписанного гарантийного письма. А то, что спорные вопросы решают арбитражные суды – не новость, и пока в потенциальном разбирательстве у руководителя агентства «Бритва» наименьшие шансы на победу. В конце концов, он мог бы избежать судебной тяжбы, выполнив свои обязательства по оплате труда Фельдмана, констатируют наблюдатели.

Наконец, то, что эпизод с «Гулливером» «имел обратную сторону в силу участия третьих лиц», ничем не подтвержден. Володин ни своим компаньонам, ни редакции нашего агентства не предоставил никаких документов, говорящих о причастности к ситуации третьих лиц, о невыполнении ими каких-либо обязательств в описанной агентством ситуации, ну а про Севастополь, где находятся другие пострадавшие, он вовсе умолчал. «Фактически мы слышим от Володина очередные отговорки, и по сути дела ничего не сказано, нет даже попытки решить проблемные вопросы, найти способы мирным путем завершить сотрудничество, которое и так уже принесло кучу отрицательных эмоций», – сетуют его бывшие компаньоны.

Новые жертвы

Тем временем в редакцию обратились очередные представители рекламного рынка, у которых есть негативный опыт работы с Володиным. На публикацию РИА «Новый День» отреагировала жительница Москвы Ольга Коваленко. Она рассказала, что работала с Никитой дистанционно по нескольким мероприятиям, среди них было открытие магазина «Гулливер» на проспекте Мира в российской столице. По договоренности с Володиным в качестве менеджера Ольга нанимала персонал, вела организационные вопросы, и когда зашла речь о финансовой стороне, согласилась провести мероприятие на собственные средства, поскольку до события оставались считанные дни. В дальнейшем она надеялась взыскать эти средства с нанимателя в лице Володина, он просил не переживать и обещал выполнить свои обязательства. Но на деле всё пошло по «классическому» для Остапа Бендера сценарию, который довел девушку до нервного срыва и госпитализации.

«У него было вообще неадекватное поведение, он жаловался, что ему самому не на что купить еду, не на что жить, потом говорил, что сам от заказчика не получил средств. Это, конечно, было неправдой. Как я выяснила, заказчик полностью перевел ему причитающиеся средства, более того, ему переплатили, и он не вернул разницу. У меня же образовалась финансовая дыра, все попытки взыскать с Володина деньги не увенчались успехом. Вместо этого были получены не только финансовые, но и репутационные потери, от нас ушел клиент. Это меня сильно подкосило, я попала в больницу с подозрением на инсульт, – сообщила нашему агентству Ольга. – В данный момент Володин должен мне 30 тысяч рублей. Могу предположить, что этими средствами он закрыл какие-то свои долги. Я же не получила на задаваемые вопросы о причинах задержки оплаты вразумительных ответов и очень хочу теперь засудить Володина. У меня осталась на руках переписка с Никитой, которая подтверждает факт того, что он «кинул» меня на деньги».

Переписка Володина с Ольгой из Москвы

Другой пострадавший – Дмитрий Крылов из Екатеринбурга. Около двух лет назад он при сотрудничестве с Володиным нарисовал логотип для одного из местных барбершопов. «Работа была выполнена в полном объеме, принята заказчиком. Но полной оплаты так и не дождался. Я получил предоплату, но вторую половину – свыше 20 тысяч рублей, не увидел, – рассказал молодой человек. – Володин говорил, что якобы заказчик недоволен работой, его что-то не устраивает, потом утверждал, что барбершоп вложил все деньги в дело и в условиях кризиса испытывает финансовые трудности. Следом шли другие отговорки. У меня сохранилась переписка с Володиным в социальной сети «ВКонтакте». В общем, денег от Никиты жду до сих пор».

Не менее возмутительные сведения о Володине мы получили и от бывших сотрудников ООО «Бритва». Один из них, Егор Банников, даже имеет судебное решение в свою пользу и исполнительный лист. Как рассказал нашему агентству молодой человек, он уволился из маркетингового агентства Никиты в 2015 году и подал исковое заявление в суд Кировского района Екатеринбурга, поскольку не получил заработной платы и трудовой книжки с надлежащими записями. В ходе судебного разбирательства он доказал наличие трудовых отношений с ООО «Бритва» и задолженности по зарплате свыше 18 тысяч рублей. При этом Володин ни на одно заседание не явился, и публикуемый ниже исполнительный лист увидит, скорее всего, впервые. «Суд признал мою правоту и обязал ООО «Бритва» выплатить причитающиеся мне средства с учетом неустойки и пересчитать налоговые вычеты. Решение суда вступило в законную силу, и теперь дело за судебными приставами», – сообщил собеседник агентства.

Исполнительные листы: Володина обязали выплатить экс-сотруднику деньги

Другому бывшему партнеру – Анастасии Томиловских – Володин должен около 140 тысяч рублей. Она уволилась из «Бритвы» тоже в 2015 году, перед этим закрыла все свои проекты, получила документы и оплату от клиентов. «Я выполнила все свои обязанности и предложила Володину разойтись по-хорошему. Он обещал выплатить мне всю сумму. Говорил – выплаты будут в ближайшее время, потом, как и других, кормил меня «завтраками» и затем вовсе перестал реагировать на мои сообщения и письма, – заявила РИА «Новый День» Анастасия.

Переписка Анастасии с Никитой Володиным Переписка Анастасии с Никитой Володиным Переписка Анастасии с Никитой Володиным Переписка Анастасии с Никитой Володиным Переписка Анастасии с Никитой Володиным Переписка Анастасии с Никитой Володиным

Хитрая афера с офисом, арест счета юрлица

Как стало известно РИА «Новый День», чтобы выглядеть презентабельнее, Володин пару лет назад взял в лизинг автомобиль Mercedes. Но потом финансовое положение ухудшилось, он начал копить долги по налогам, в том числе, не уплатил транспортный налог (он составил около 16 тысяч рублей – эту цифру назвала бывший бухгалтер «Бритвы»). Лизинговой компании пришлось забрать дорогостоящую иномарку. Предположительно, было введено также приостановление счета ООО «Бритва» за неуплату налогов. Это означало, что сделки Володин теперь мог проводить только за наличный расчет (или открывать другие юрлица). При этом у него не было трудового договора с ООО «Бритва», директором маркетингового агентства он числился номинально, но, тем не менее, подписывал официальные документы.

Отсутствие официального трудоустройства Никиты пояснили его бывшие коллеги. Оказывается, Володин не имеет гражданства РФ. По словам близких некогда к нему людей, у уральского Остапа Бендера на руках только белорусский паспорт с постоянной пропиской в Минске. Раньше он получал временную регистрацию в Екатеринбурге, но есть ли она сейчас у него – неизвестно. Поэтому возникает вопрос, законно ли в принципе работает сейчас Володин в России?

Вдобавок ко всему он остался должен 160 тыс. рублей за аренду офиса, расположенного в бизнес-центре на улице Карла Либкнехта, 22 в Екатеринбурге. Как вспоминают бывшие сотрудники агентства «Бритва», перед тем как съехать, Никита оставил владельцам офиса в качестве залога некоторую мебель, и для полноты картины завез еще коробки якобы с техникой и оборудованием, и даже кофр для гитары, подаренный ему на день рождения сотрудниками. Но когда владельцы позже распаковали их, оказалось, что в коробках нет абсолютно ничего – обставленный офис оказался фикцией, красивой картинкой. «Он съехал из офиса в ноябре 2016 года, у нас на руках имеется расписка, подписанная Володиным, которая подтверждает наличие задолженности в размере 160 тыс. рублей. Мы созванивались с ним. Сначала он обещал вернуть долг, но потом безапелляционно заявил – ничего возвращать не собирается», – сообщил сегодня РИА «Новый День» владелец помещения.

Скажем без преувеличения: анализируя всё вышесказанное, у сотрудников РИА «Новый День» волосы вставали дыбом. Повидав за свою профессиональную деятельность массу криминальных историй, в голове не укладывается, как «герой» нашей публикации до сих пор работает в России. Наше агентство ранее рекомендовало правоохранительным органам обратить пристальное внимание на историю уральского Остапа Бендера, как Володина теперь называют на рекламном рынке. Редакция полагает, что изложенные факты заслуживают самой тщательной проверки, к тому же все упомянутые в тексте пострадавшие лица готовы дать показания и предоставить необходимые следствию документы. Наблюдатели отмечают, что действия Володина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного п.5 статьи 159 УК РФ (« Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности»), санкция которой предусматривает до 5 лет колонии.

Руководитель пресс-группы УМВД РФ по Екатеринбургу Ирина Бучельникова сообщила РИА «Новый День», что с предыдущим текстом агентства ознакомлены компетентные сотрудники ведомства. По ее словам, материалом проверки занимается районное подразделение ОЭБ и ПК. О том, что в настоящее время ведутся проверочные действия, нашему агентству также подтвердил владелец офиса на улице Карла Либкнехта, 22. По его словам, к нему уже обращался участковый уполномоченный, спрашивал, имеются ли долги у Володина по аренде, и получил упомянутую расписку на 160 тысяч рублей. РИА «Новый День» надеется, что полицейские доведут дело до конца и к сложившейся ситуации не придется привлекать сотрудников прокуратуры – как это происходит в случае выявления волокиты.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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