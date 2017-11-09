«Кидает на деньги и пропадает». На рынке рекламы появился уральский Остап Бендер (ФОТО)

На российском рекламном рынке бьют тревогу – уже продолжительное время в этой сфере работает человек, который набирает заказы, но не оплачивает оказанные партнерами услуги и скрывается с деньгами. Об этом заявляют недавние его компаньоны, обратившиеся в редакцию РИА «Новый День». Речь идет о руководителе маркетингового агентства «Бритва» из Екатеринбурга Никите Володине, проживающем сейчас в Москве. Масштабы сомнительных дел этого предприимчивого молодого человека поражают – солидные суммы он задолжал, по меньшей мере, коллегам из Екатеринбурга, Пензы, Севастополя и Санкт-Петербурга. Подробности – в нашем материале.

Екатеринбург

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одной из пострадавших оказалась жительница Екатеринбурга Светлана Боронина. С Володиным ее связывали давние рабочие отношения по организации event-проектов. Последнее мероприятие они устраивали для Volkswagen – на горе Лиственной в июле 2017 года проводили тест-драйв автомобилей Amarok. «В мои обязанности входили вопросы технического оснащения площадки, поиск и контроль работы персонала. С Никитой были устные договоренности по оплате труда, переписка велась в мессенджере Telegram и все переговоры сохранились», – говорит собеседница агентства.

По обоюдному согласию стоимость контракта Светланы составила 20 тысяч рублей. Выплатить средства ей должны были в полном объеме на следующий день после тест-драйва. Однако денег она не увидела ни через сутки, ни через неделю, ни даже через месяц.

«Полной оплаты своей работы я жду до сих пор, а на дворе уже ноябрь. Звонки и письма Никите не исправляют ситуацию – каждый раз он «кормит завтраками». Обещает «скоро» выдать деньги, а потом пропадает на долгое время. Не берет трубки, не отвечает на сообщения в социальных сетях. После того, как я ему сообщила о готовящейся публикации в СМИ, он встрепенулся, начал перечислять некоторые суммы, но полной оплаты до сих пор нет», – рассказала пострадавшая.

По ее словам, ранее Володин вел себя более ответственно и таких долгих задержек гонораров не наблюдалось. Однако, по всей видимости, у него сложилось тяжелое финансовое положение и теперь он старается выправить его за счет других, наплевав на обязательства и договоренности. Другие бывшие партнеры Володина рассказывают, что невыплаченные партнерам средства он может присвоить, сообщив, например, что пустил их в оборот.

Об этом говорит, в частности, еще один екатеринбуржец – индивидуальный предприниматель Константин Фельдман. Им было подписано соглашение с ООО «Бритва», по которому стороны договаривались вместе работать по event-проектам от лица ООО «Бритва», а прибыль делить поровну. Летом 2016 года партнеры начали разрабатывать проект для компании Omnilife, который благополучно был проведен в сентябре. Полученную прибыль Фельдман и Володин должны были поделить 50 на 50, но Константин вместо половины прибыли получил лишь четверть, и Володин до сих пор остается должен ему еще 216 тысяч рублей.

«Сначала он ссылался на разные обстоятельства – у него заболел отец, ему пришлось лететь в Минск, потом стал заявлять, что у клиента возникло то одно, то другое препятствие для подписания закрывающих документов. Сроки оплаты постоянно сдвигались, любую информацию мне приходилось «вытаскивать» из него «клещами». Когда же, наконец, от клиента были получены подписанные акты и вся стоимость оказанных услуг, Володин отказался переводить мне деньги, сообщать срок выплаты, фактически перестал вести со мной общение. При этом в мой адрес не поступило ни одной претензии, которая была бы связана с неисполнением или некачественным исполнением мной партнерских обязательств. Я начал ставить вопрос ребром, в ответ Никита либо игнорировал мои сообщения, либо отвечал на них очень сжато. Так продолжалось очень долго, – говорит Константин. – Потом я написал ему большое письмо, в котором обращал внимание на юридическую неправомерность его действий. В ответ Володин прислал сообщение, которое, как мне кажется, было составлено им под кайфом. Текст изобиловал фактологическими ошибками и восторженно-пафосными формулировками, оторванными от здравого смысла».

При этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», Володин жаловался, что в очередной раз жизнь его столкнула с человеком, «который именует себя партнером, но стремится вывести все бабки из оборота» (текст этого письма имеется в распоряжении редакции). Фельдман отмечает, что его сотрудничество с ООО «Бритва» вообще не предполагало понятия «оборота», которое бы как-то участвовало в регулировании отношений между партнерами. Поэтому слова Володина, скорее всего, – это его тактический прием в очередной попытке задержать перечисление средств, добавляет собеседник агентства.

В конечном счете, рассказывает Фельдман, после длительных изматывающих переговоров он вынудил Володина подписать гарантийное письмо с указанием суммы, основания долга и сроком погашения. «Но по истечению этого срока в мае 2017 года мне не было переведено ни рубля, не было дано никаких пояснений, все мои сообщения игнорировались. Володин ведет себя как кидала. Складывается ощущение, что у него нарушены процессы мышления, что выражается в неадекватном восприятии реальности. Он разменивает свою честь, достоинство и репутацию на мелкие монеты. Я собирался подавать на него в суд, но в приоритете есть текущие задачи, поэтому вопрос долга пока открыт», – резюмировал Константин.

Пенза, Севастополь

Свой «след» Володин оставил и в других городах России. Так, летом этого года ООО «Бритва» привлекло к проведению Дня рождения магазина «Гулливер» рекламщиков из Пензы. «Сроки были максимально сжаты. Сумма нашего контракта составила 11 тысяч рублей, мы потребовали внести предоплату и получили 5 тысяч рублей. Мероприятие прошло успешно, мы стали просить начисления оставшейся суммы. ООО «Бритва» было подписано гарантийное письмо о том, что постоплата будет максимум в течение 2-3 дней после события. Но средств мы не дождались до сих пор, – сообщила нашему агентству Светлана Исмаилова, работавшая по этому проекту с Володиным. – Мы неоднократно звонили и писали письма ООО «Бритва», но нас «кормили завтраками». Причины назывались разные – вплоть до того, что идет суд с «Гулливером» по случаю оплаты. В действительности, по нашим данным, никакой судебной тяжбы не было».

Еще одна история приключилась в Севастополе, где Никита Володин был причастен к очередному мероприятию в сферы маркетинговых коммуникаций. Подробностями взаимодействия с ним поделилась представитель центра рекламных технологий «ProCent» (город Севастополь) Марина Шматкова. С ее слов, ООО «Бритва» попросило коллег посодействовать в открытии магазина детской одежды «Баттон Блю» в июле 2017 года. Сроки были очень сжатые – буквально сегодня обратились, а завтра уже мероприятие. «Мы составили макеты листовок, решался вопрос по промоутеру, мастеру по твистингу, фотографу и так далее. Событие состоялось, и в общей сложности «зависло» около 30-40 тысяч рублей нашей прибыли, – отмечает Шматкова. – Обещаниями по выплатам Володин кормил постоянно. Мы изложили историю на специализированных площадках, где обсуждаются недобросовестные заказчики и исполнители БТЛ-проектов. Узнав об этом, Володин заявил нам: «ах так, вы против меня войну начали, тогда и я буду такой». И вот до сих пор не выходит с нами на связь. Беда наша в том, что мы не успели с Володиным подписать договор, но у нас осталась вся переписка и оговоренные суммы».

Признаки уголовного дела

Примеры подозрительной деятельности ООО «Бритва» на этом не заканчиваются. Нашему агентству известно, что екатеринбургская фирма контактировала также с рекламщиками из Санкт-Петербурга, которые заказали Володину проведение мероприятия по дегустации сыра в уральской столице. Перед самым началом мероприятия Володин как подрядчик, занимавшийся подбором персонала, неожиданно отказался от своих обязательств по БТЛ-проекту. Питерцам пришлось в экстренном порядке искать решение, чтобы не сорвать проект. «Запланированное событие, благодаря нашим усилиям все-таки состоялось. Но Володин внесенную предоплату так нам и не вернул. Сумма исчисляется десятками тысяч рублей, – рассказали РИА «Новый День» сотрудники рекламного агентства, попросившие не уточнять их данные. – Мы неоднократно писали ему сообщения в социальных сетях, направляли письма по почте, но он их всячески игнорирует».

РИА «Новый День» просит других пострадавших обращаться в нашу редакцию – мы готовы сделать продолжение сегодняшнего материала. Наблюдатели отмечают, что действия уральского Остапа Бендера, как Володина начали называть на рекламном рынке, подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного пунктом 5 статьи 159 УК РФ (« Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности»), санкция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«Новый День» попытался взять комментарий у Никиты Володина, но не получил на задаваемые вопросы о причинах повсеместных задержек гонораров и неисполнения условий соглашений вразумительных ответов. Вместо этого в адрес редакции были брошены фразы из серии «кто вы такие?», «я вас засужу!», и на этом эмоциональный разговор был окончен. Что интересно, своей личной страничкой в социальной сети «ВКонтакте» он демонстрирует любовь к цитатам выдающихся предпринимателей. На момент написания этого текста статус молодого человека в ВК гласил: «Честность рождает доверие».

Наше агентство настоятельно рекомендует правоохранительным органам считать этот материал поводом для проведения тщательной проверки – все упомянутые в тексте пострадавшие лица готовы дать показания и предоставить необходимые следствию документы.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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