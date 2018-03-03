Развал Союза, «мирные» ракеты, чистки в Дагестане и лукавство в Челябинске: о чем говорил президент с журналистами (ВИДЕО)

Накануне президент России Владимир Путин пообщался с журналистами на медиафоруме ОНФ в Калининграде. Обошлось без рекордов по времени – пленарное заседание шло около полутора часов и в основном было посвящено выступлению главы государства перед Федеральным собранием.

Путин о ракетах и сожалениях

Президента спрашивали про детские поликлиники, про паллиативную помощь, про образование, про проект «Лидеры России». Многие вопросы, как и ответы, перекликались с прошлогодним форумом. Например, о наказаниях для тех, кто нарушает природоохранное законодательство. «Повысить ответственность за незаконные свалки легче всего, и в данной ситуации это правильно, но надо включать экономические механизмы», – сказал Путин.

Впрочем, были и свежие вопросы. Журналистов интересовали, например, чистки в правительстве Республики Дагестан. На вопрос «Продолжатся ли?» президент ответил коротко: «Да».

Упомянули и прозвучавший в послании Челябинск, жители которого, по выражению журналистки, не видят солнца из-за едкого смога, а в детских садах отменяют прогулки из-за выбросов промпредприятий, пожаловалась Путину на то, что крупные заводы и организации действительно покупают современные фильтры для очистки воздуха, но используют их лишь в дни визитов самого президента – для галочки. «Никогда бы не подумал, что они так могут так лукавить!» – удивился он.

Разумеется, было сказано и про оружие, несколько видов которого было представлено широкой общественности накануне.

«Рассчитываю, что разработки из представленных на послании новых вооружений могут быть применены в гражданских отраслях», – сказал он, отметив, что советская промышленность, развиваясь по тому же принципу, отправила человека в космос.

Наконец, отвечая на блиц-вопрос о том, какое событие в прошлом он бы хотел отменить, если бы была возможность, Путин ответил: «Развал Союза».

Калининград, Москва, Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Гуськов

Калининград, Москва, Екатеринбург. Другие новости 03.03.18

«Путин, приезжай! Буржуи оборзели»: жители Заречного вышли на пикет в Екатеринбурге (ФОТО). / Сквер в центре Екатеринбурга назвали в честь основателя Уральской архитектурной академии. / Более 40 тысяч свердловчан проголосуют 18 марта не по прописке. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»