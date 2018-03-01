Послание Путина – заключительный аккорд его избирательной кампании

Послание Федеральному Собранию стало «окончательным завершением избирательной кампании» действующего президента РФ Владимира Путина. Как отметил в интервью РИА «Новый День» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, политолог Денис Денисов, глава государства «изменил логику своих выступлений» и уделил внутренним проблемам гораздо больше внимания, чем внешним.

«Совершено очевидно, что это послание стало окончательным завершением избирательной кампании. Все ключевые перспективы на ближайшие 6 лет отмечены и объявлены. Главными положениями естественно стали вопросы, связанные с вооружёнными силами Российской Федерации и теми ключевыми направлениями в экономике, которые планируется развивать в следующие 6 лет», – сказал Денисов.

При этом эксперт обратил внимание, что Путин «несколько изменил логику своих обычных выступлений». «Мы не увидели каких-либо значимых оценок международной ситуации», – констатировал он.

«С одной стороны, да – были озвучены претензии к нашим заокеанским партнерам. В то же время не было озвучено вопросов, связанных с ключевыми конфликтными точками мира. Россия и Владимир Владимирович продемонстрировали, что на уровне военного противостояния все совершенно спокойно – Российская Федерация остается одним из ключевых геополитических игроков, которая опережает другие страны по целому ряду показателей», – отметил Денисов.

Как считает эксперт, это связано с тем, что приоритетом на ближайшие 6 лет будут внутриполитические изменения, экономическое развитие страны.

«Внешние угрозы, как таковые, являются значимыми, но не определяющими. Основное внимание теперь сосредоточено на внутриполитических аспектах. Существует понимание объективной ситуации внутри государства и возможных направлений развития Российского Федерации», – сказал Денисов.

Политолог также отметил, что достаточно объемный блок был посвящен социальной сфере. «Была заявлена необходимость улучшения жизни обычных людей», – напомнил он.

В то же время Денисов обратил внимание, что в послании с задачами на будущее прослеживается преемственность уже проводимой политики. «Это наиболее ярко проявилось в том, что упор делается фактически на консервативную модернизацию государства без лишних нововведений – поступательное развитие вперед», – отметил эксперт.

«Мы можем предполагать, что в ближайшие 6 лет Россия и дальше сможет планомерно развиваться без радикальных изменений в своих геополитических приоритетах и приоритетах внутренней политики», – заключил Денисов.

Москва, Мария Вяткина

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