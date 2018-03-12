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Понедельник, 12 марта 2018, 13:03 мск

Екатеринбург

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Триллер или комедия? Матч «Автомобилист» – «Металлург» покажут в кино

Сегодня вечером состоится шестой матч 1/8 розыгрыша Кубка Гагарина между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом». Для подопечных Владимира Крикунова игра может стать последней в плей-офф. Сейчас счет в серии – 3:2 в пользу магнитогорских хоккеистов. По правилам КХЛ, серия длится до четырех побед.

Как сообщили в пресс-службе клуба, матч будут показывать на большом экране в зале Дома кино на улице Луначарского, 137, в Екатеринбурге. «Вход бесплатный, но по предварительной записи, которая проходит в официальной группе клуба «ВКонтакте». Среди зрителей также будет проходить розыгрыш призов», – сказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Екатеринбург, служба информации

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Метки / ХК «Автомобилист»

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